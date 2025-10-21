Marcus Rashford lo vuelve a hacer, y el Man United envió otro claro mensaje de transferencia

Marcus Rashford aumentó su récord cada vez mayor en la Liga de Campeones después de un buen comienzo en Barcelona.

Marcus Rashford volvió a estar en los goles del Barcelona. (Imagen: Alex Caparrós/Getty Images)

Marcus Rashford volvió a brillar en la Liga de Campeones cuando el Barcelona consiguió una contundente victoria en casa por 6-1 contra el Olympiacos.

El delantero cedido del Manchester United continuó su impresionante forma en la liga, anotando un doblete en la segunda mitad y también ganando un penalti para su equipo. Como resultado, ahora está al nivel de la estrella francesa Kylian Mbappé en términos de contribución de goles en el torneo.

El principal delantero del Real Madrid suma cinco goles, mientras que Rashford suma cuatro goles y una asistencia. Mientras tanto, el United ha tenido problemas con los goles en lo que va de temporada, con Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko marcando dos goles cada uno.

Parece que Rashford puede llevar al United a mejores días mientras continúan las especulaciones sobre su futuro. El jugador de 27 años, cedido en el Barcelona por el resto de la temporada, estará disponible por £30 millones el próximo verano.

Si permanece en el Camp Nou, United retendrá una parte de cualquier tarifa de venta futura. Los gigantes catalanes están ansiosos por convertir la cesión de Rashford en una transferencia permanente después de impresionar fuertemente en sus primeras semanas en el club.

El mensaje de Flick al director deportivo Deco fue sencillo sobre Rashford: «Le dije que teníamos que hacerlo», dijo. «Marcus es un jugador excelente, exactamente lo que necesitábamos».

Sobre su contribución al equipo, Flick añadió: «Rashford es una buena opción como número 9, pero también puede jugar como número 11. Eso es lo que pensamos cuando lo fichamos: puede jugar como número 9 o como número 11, y es genial tenerlo en nuestro equipo».

«Ha mejorado mucho en las últimas semanas, nos da muchos puntos positivos y, por supuesto, puede jugar como el número 9».

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Por la presente Las noticias de la noche de ManchesterNuestro objetivo es brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.