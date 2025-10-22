Marcus Rashford levanta las manos y explica la decisión de transferencia del Man United: «Por eso»

El delantero llegó cedido al Barcelona procedente del Manchester United este verano y causó una gran impresión en la victoria del club por 6-1 sobre el Olympiacos en la Liga de Campeones el martes.

Marcus Rashford anotó un doblete y ganó un penalti para el Barcelona en la victoria de la Liga de Campeones sobre el Olympiacos. (Imagen: Alex Caparrós/Getty Images)

El cedido del Manchester United, Marcus Rashford, dijo que la oportunidad de jugar contra el Real Madrid en El Clásico es una de las razones por las que se mudó a Barcelona este verano, y también admitió que está en su mejor posición.

El delantero se unió a los gigantes españoles cedido por el United durante la ventana de transferencias de verano. El Barcelona tiene la opción de hacer que el acuerdo sea permanente el próximo año por una tarifa de £25 millones, más £5 millones en bonificaciones.

Rashford siguió impresionando al marcar un gol en la victoria de su equipo por 6-1 en la Liga de Campeones sobre el Olympiacos el martes.

A pesar de las afirmaciones anteriores del propio Rashford de que su mejor posición es en la izquierda, destacó en una posición más central contra el equipo griego.

Después del partido, Rashford admitió: «Podría ser mi mejor actuación en Barcelona. Estoy listo para sacar lo mejor del equipo», dijo a la UEFA.

«Prefiero jugar en banda, pero no me importa. Planeo ayudar y hacerlo lo mejor que pueda».

Los comentarios se producen después de que el técnico del Barcelona, ​​Hansi Flick, respaldara a Rashford para sobresalir en un papel central.

«Marcus puede ser el número 9 o el número 11. Cuando pensamos en él, apreciamos el hecho de que puede jugar en más de una posición», dijo a TNT Sport.

«Nos ha aportado muchas cualidades positivas y, por supuesto, puede jugar como delantero».

Debido a una lesión de Ferran Torres, Rashford pasó al centro ante el Olympiacos. Pero la recuperación de Torres significa que podrá volver a jugar en el lateral en el próximo Clásico contra el Real Madrid.

El Barcelona viajará el domingo al Bernabéu para enfrentarse a su acérrimo rival. Es una ocasión que Rashford espera con ansias.

“El Clásico es un gran partido y por eso vine aquí, para esta cantidad de partidos”, dijo. «Estoy deseando que llegue, espero que ganemos».

Desde que pasó del United al Barcelona, ​​donde no formó parte de los preparativos de pretemporada, Rashford ha marcado cinco goles y ha dado seis asistencias más en 12 apariciones con el club. Espera aumentar esas cifras el próximo fin de semana contra el Real Madrid.

