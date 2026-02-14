Marcus Rashford le dio al Barcelona un impulso en la transferencia cuando se emitió una nueva actualización sobre el cedido del Man United

La importancia de Marcus Rashford para el Barcelona ha quedado clara en medio de las especulaciones sobre el futuro del delantero del Manchester United

Marcus Rashford ha dejado claras sus sensaciones sobre su futuro en el Barcelona (Imagen: UEFA vía Getty Images)

Marcus Rashford ha recibido un impulso mientras busca convertir su préstamo en el Barcelona en un acuerdo permanente.

Aunque no siempre es un titular garantizado, el delantero del Manchester United ha impresionado en España esta temporada con diez goles y trece asistencias. Tras la marcha de Rubem Amorim como entrenador en jefe, se ha vinculado a Rashford con un improbable regreso a Old Trafford, aunque todavía parece más probable una estancia prolongada en Cataluña. El Barcelona tiene la opción de comprarlo por 26 millones de euros al final de temporada.

El reciente excelente estado de forma del delantero inglés se vio socavado por un pequeño problema en la rodilla, que le hizo perderse la derrota por 4-0 ante el Atlético de Madrid en el partido de ida de la semifinal de la Copa de Rey. Sin embargo, pudo volver a la acción el lunes por la noche contra el Girona en La Liga.

El partido de vuelta contra el Atlético será el 3 de marzo y el Barça tendrá una montaña que escalar contra el equipo de Diego Simeone. Sin embargo, en una señal de lo bien valorado que está Rashford, el club ha indicado que su probable disponibilidad es una razón por la que el equipo de Hansi Flick puede dar la vuelta a la eliminatoria.

Cuando la página web del club destacó motivos de optimismo de cara al partido de vuelta en el Camp Nou, lo describió como un «jugador clave».

Decía: «Si todo va bien, tres jugadores clave deberían estar disponibles para el partido de vuelta del 3 de marzo: Pedri, Raphinha y Rashford. El inglés parece el más seguro, ya que se perdió el partido de ida por pura precaución».

Rashford es un éxito en España (Imagen: Getty Images)

El cumplido llega en medio de otra actualización sobre el futuro de Rashford más allá de esta temporada, y no es tan simple como que el Barça se asegure los £26 millones antes mencionados.

Según los informes, los campeones de La Liga le han presentado al United dos opciones para asegurar a Rashford: comprar al extremo por menos de su cláusula de rescisión o extender su préstamo por un año más con una obligación de compra obligatoria en 2027.

Según el diario español SPORT, el Barcelona ha optado por comprar a Rashford de forma definitiva y sólo cambiará de rumbo si sufre una lesión grave.

Si bien la salida de Amorim, que lo dejó fuera y lo envió cedido a Villa y al Barça, abrió la puerta a un posible regreso al United, Rashford ha dejado claro que ve su futuro en España.

Rashford espera volver a la acción poco después de una lesión en la rodilla (Imagen: Josep LAGO/AFP vía Getty Images)

A principios de esta temporada dijo: «Oh, sí, seguro. Disfruto de este club de fútbol y creo que para cualquiera que ame el fútbol, ​​Barcelona es uno de los clubes más importantes en la historia del fútbol, ​​así que jugar aquí es un honor».

«Simplemente creo que las cosas suceden cuando tienen que suceder. No es la primera vez que hablo con el Barcelona sobre la posibilidad de venir aquí, pero por alguna razón no ha sucedido en el pasado, y ahora es mi oportunidad de hacerlo realidad. Siento que no hay mejor momento que el presente».