Marcus Rashford impacta el Clásico del Barcelona vs Real Madrid para enviar un mensaje al Man United

Marcus Rashford impresionó en el clásico del Barcelona contra el Real Madrid el domingo y le mostró a Ruben Amorim exactamente lo que se está perdiendo en Old Trafford después de una temporada turbulenta.

Marcus Rashford asistió a Fermín López el sábado (Imagen: Getty Images)

La asistencia de Marcus Rashford para el Barcelona contra el Real Madrid el domingo por la tarde debería enviar un mensaje claro al talento que le falta a Rubén Amorim en el Manchester United.

El graduado de la academia de los Rojos se unió al Camp Nou en calidad de préstamo por una temporada este verano después de caer en desgracia en Old Trafford cuando llegó Amorim en noviembre pasado. Rashford quedó fuera de los planes del táctico portugués antes de pasar las últimas etapas de la temporada pasada cedido en el Aston Villa.

Y cuando se quedó sin cubrir las necesidades a su regreso de Midlands, el jugador de 27 años se apresuró a presionar para que se alejara del United, ya sea temporal o permanentemente. Su deseo se cumplió cuando el Barcelona lo fichó a préstamo por un año, y decir que Rashford ha prosperado para los gigantes catalanes desde entonces sería quedarse corto.

El atacante ya ha marcado cinco goles en doce partidos en todas las competiciones y registró su séptima asistencia de la temporada contra el Real Madrid en El Clásico el domingo por la tarde. Un gol en ese momento gracias al tempranero gol de Kylian Mbappé. Alejandro Balde recogió el balón en el borde del área penal del Madrid en el minuto 38 antes de atravesar la línea de fondo y ver a Rashford despejar.

A partir de ahí, el inglés desinteresadamente cortó el balón hacia Fermín López, quien disparó el balón superando a Thibaut Courtois en apuros. Desafortunadamente, la ventaja del Barcelona no duró mucho, y Jude Bellingham encontró el fondo de la red dos minutos antes del descanso.

La buena forma de Rashford esta temporada debería ser una señal de advertencia para Amorim de que puede haber dejado escapar a uno de los mejores talentos del United al principio de su mandato en el Noroeste.

Aunque actualmente el Barcelona solo tiene a Rashford hasta el final de la temporada, el club también tiene la opción de comprarlo una vez que finalice su cesión, probablemente por alrededor de £ 30 millones.

Marcus Rashford estuvo en buena forma durante el Clásico (Imagen: Getty Images)

Podría ser una ganga para el Barcelona si decide ejercer la cláusula, ya que el valor de mercado de Rashford seguramente seguirá aumentando si continúa destacando en La Liga y la Liga de Campeones.

De todos modos, al Manchester United le ha ido bien sin uno de sus jugadores más talentosos de la academia. Los Rojos disfrutan actualmente de una racha de tres victorias consecutivas, gracias a las victorias sobre Sunderland, Liverpool y, más recientemente, Brighton.

El United regresó a la Premier League el sábado por la noche para enfrentarse a los Seagulls en casa, ganando 4-2 gracias a los goles de Matheus Cunha y Casemiro, así como a un doblete de Bryan Mbeumo, que anuló los goles de Danny Welbeck y Charalampos Kostoulas.

