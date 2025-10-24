Marcus Rashford hace una afirmación «increíble» mientras el plan de transferencia del Man United se desarrolla en un «escenario perfecto»

Marcus Rashford ya dejó clara su posición sobre un paso permanente del Manchester United al Barcelona, ​​​​el delantero impresiona en España.

Marcus Rashford está disfrutando de su paso por el Barcelona tras llegar cedido procedente del Manchester United. (Imagen: Agencia de fotografía de imágenes/Getty Images)

Marcus Rashford ha destacado a su compañero de equipo del Barcelona, ​​Pedri, como un jugador destacado del Barcelona desde que llegó al Barcelona procedente del Manchester United.

Rashford se unió al club español en calidad de cedido durante la ventana de transferencia de verano y rápidamente se estableció en el equipo del Barcelona.

Ha marcado cinco goles y ha dado otras seis asistencias en sus 12 apariciones con la camiseta del Barcelona hasta el momento. Dos de esos goles llegaron en la victoria del club por 6-1 en la Liga de Campeones contra el Olympiacos el martes por la noche.

Durante aquel partido, Pedri lució el brazalete de capitán. Rashford ha hablado ahora de la influencia y calidad del centrocampista pese a tener sólo 22 años.

«Muchos jugadores tienen muchas cualidades, pero los más destacados probablemente sean Lamine Yamal. Y para mí, Pedri es increíble», afirmó. ESPN .

«Sabía que era bueno antes de jugar con él. Pero jugar con él todos los días es increíble.

Marcus Rashford ha quedado impresionado con Pedri desde que fichó por el Barcelona (Imagen: Urbanandsport/NurPhoto vía Getty Images)

«Las relaciones en el campo, que todavía estoy aprendiendo, son muy importantes. Cuando llega el día del partido, son cosas que marcan pequeñas diferencias.

«Tienen una calidad muy alta. Es el escenario perfecto para jugar con jugadores como estos».

Rashford y sus compañeros se preparan para el primer Clásico de la temporada mientras viajan al Real Madrid el domingo por la tarde. Antes de ese partido, el cedido del United dejó clara su posición sobre su futuro y dijo que quiere quedarse en España.

Cuando se le preguntó si se quedaría en el Barcelona después de su cesión, Rashford dijo: “Oh, sí, definitivamente.

«Disfruto de este club de fútbol y creo que para todos los que aman el fútbol, ​​el Barcelona es uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol. Porque un jugador es un honor».

El Barcelona tiene la opción de hacer que el acuerdo sea permanente por una tarifa de alrededor de £26 millones. Informes en España, vía The Sun, afirman que el club está dispuesto a activar esa opción.

Sin embargo, el Barça también podría plantearse negociar un precio más bajo con el United dados sus problemas económicos. También se agrega que Rashford podría verse obligado a aceptar un recorte salarial si la mudanza se vuelve permanente.

