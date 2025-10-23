Marcus Rashford hace la revelación de la transferencia del Man United con un claro mensaje del Barcelona

Marcus Rashford ha impresionado cedido en el Barcelona esta temporada después de unirse en la ventana de transferencia de verano y ha brindado una actualización sobre su futuro.

Marcus Rashford ha revelado que había hablado previamente con el Barcelona sobre posibles traspasos. (Imagen: Judit Cartiel/Getty Images)

El cedido del Manchester United, Marcus Rashford, ha revelado que anteriormente mantuvo conversaciones con el Barcelona sobre un cambio a La Liga, pero el movimiento no se materializó hasta este año.

Después de pasar la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Aston Villa, Rashford completó su traslado a Barcelona en la ventana de transferencia de verano.

Después de irrumpir en escena en el United, Rashford se encontró en el frío con Ruben Amorim, lo que provocó su salida del club.

Sin embargo, ha revelado que este verano no era la primera vez que se planteaba un posible fichaje por Barcelona.

«Simplemente creo que las cosas suceden cuando se supone que deben suceder», le dijo a ESPN.

«No es la primera vez que hablo con el Barcelona sobre la posibilidad de venir aquí, pero por alguna razón no ha sucedido en el pasado y ahora es mi oportunidad de hacerlo realidad.

“Siento que ahora mismo no hay mejor momento que el presente, así que estoy tomando las cosas día a día.

“Lo más importante para mí es seguir mejorando porque cuando te retires lo extrañarás todo, las cosas buenas, las malas, extrañarás el deporte.

«Todos los días lo tomo día a día y trato de mejorar respecto al día anterior».

Marcus Rashford se ha sincerado sobre su salida del Manchester United. (Imagen: Alex Caparrós/Getty Images)

El Barcelona tiene la opción de hacer que la transferencia sea permanente este verano, aunque el periódico español Sport informa que el club está dispuesto a esperar antes de apresurarse a tomar una decisión sobre una posible transferencia.

Rashford ha dejado clara su posición sobre su futuro, afirmando que le gustaría permanecer en el club más allá de su cesión y que es un «honor» ponerse la camiseta.

“Oh, sí, definitivamente”, dijo cuando se le preguntó si quería quedarse.

«Disfruto de este club de fútbol y creo que para todos los que aman el fútbol, ​​el Barcelona es uno de los clubes más importantes de la historia del fútbol. Porque un jugador es un honor».

Después de anotar dos goles en el último partido de la Liga de Campeones del Barcelona contra el Olympiakos, Rashford espera lograr un impacto similar en su primer partido de El Clásico este fin de semana, cuando el Barça viaje para enfrentarse al Real Madrid.

Antes de ese partido, Rashford habló sobre su paso del United al Barcelona: «Fueron tantos años en un solo lugar. La gente lo olvida, pero 24 años, 23 años de mi vida los pasé en el Manchester United.

«Así que a veces simplemente necesitas un cambio. Creo que ese podría ser mi caso y sí, lo disfruto todo».