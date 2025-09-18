Marcus Rashford -Gesture para el choque de la Liga de Campeones de Barcelona habla mucho

Marcus Rashford regresa a la promoción de la Liga de Campeones el jueves por la noche, mientras que Barcelona viaja al Parque de St James para competir contra Newcastle United en su partido inaugural de la competencia.

Marcus Rashford regresa al suelo inglés para competir contra Newcastle United con Barcelona. (Imagen: Iain Buist/Newcastle Chronicle)

Marcus Rashford ha demostrado que está completamente dirigido a Barcelona al compartir un mensaje con los fanáticos en Instagram.

El delantero del Manchester United de 27 años está disfrutando actualmente de un préstamo estacional con los Gigantes catalanes después de estar fuera de gracia en Old Trafford después de la llegada de Ruben Amorim en noviembre pasado. Y parece que lo internacional de Inglaterra se está instalando en la vida en el campamento nou, si su última publicación en las redes sociales es algo para entrar.

Con Barcelona en el camino al parque de St James al Newcastle United en la Liga de Campeones a las 8 p.m. El jueves por la noche, Rashford fue a las redes sociales para compartir una imagen de la jornada consigo misma, Pedri y Pau Cubarsi. Bajo los tres, el póster también decía: «Un Dia de Particit», que se traduce en «Matchday». «

También es el nombre de una canción que los fanáticos de Barcelona cantan en los juegos, que muestra el inmenso vínculo entre el club y sus seguidores. Aunque se desconoce si Rashford hará que el guiño comenzará el jueves por la noche para Raphinha o Lamine Yamal, el inglés ciertamente llegó al suelo en España.

Hasta ahora ha grabado esta temporada en cada uno de los cuatro partidos de La Liga del Barça, comenzando en su victoria 3-2 sobre Levante el mes pasado, así como su demolición 6-0 de Valencia el fin de semana; Aunque todavía tiene que marcar su primer gol. Sin embargo, esperará influir en tierras conocidas el jueves por la noche, dada la oportunidad.

Sin tiempo esta temporada, con tres victorias y un empate por su nombre, Barcelona va a Tyneside con una alegría, mientras que la esperanza de comenzar su campaña de la Liga de Campeones con estilo. Jugarán un equipo de Newcastle que está luchando por llegar a la Premier League, después de una difícil ventana de transferencia de verano.

El delantero talismán Alexander Isak dejó el club en un récord británico de £ 125 millones a la transferencia al Liverpool después de un verano de insatisfacción en el noreste, con las urracas que traen al delantero de VFB Stuttgart Nick Woltemade y Yoane Wissa de Brentford como reemplazos.

Fue un comienzo difícil de la Premier League para Newcastle, quien solo tomó cuatro puntos de sus primeros cuatro juegos. Durante el fin de semana de apertura, las Urracas fueron detenidas por Aston Villa, antes de que corrieran una desgarradora derrota por 3-2 para el actual campeón Liverpool.

Siguió otro estancamiento de 0-0 con Leeds United, antes de que Woltemade llegó a la ayuda de los lobos durante el fin de semana para darle a su nuevo club una victoria por 1-0 sobre casa. La colisión de Newcastle con Barcelona no es la única colisión de la Liga de Campeones que los fanáticos de la Premier League vigilarán.

Esto se debe a que Kevin de Bruyne regresa al estadio Etihad en un tono azul ligeramente diferente cuando Manchester City juega para su nuevo club, Napoli. El centrocampista belga separó las carreteras con los Blues este verano después de un increíble mandato de 10 años, en el que logró seis títulos de la Premier League, dos Caups y una Liga de Campeones.

