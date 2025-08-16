El jugador de ala de Manchester United Marcus Rashford se mudó en préstamo a Barcelona antes de que su gira para la temporada comenzara a través de Asia

Marcus Rashford representado durante el encuentro de pretemporada de Barcelona contra Como (Imagen: Eric Alonso/Getty Images)

El jugador de Manchester United, Marcus Rashford, se enfrenta a la pesadilla para que View no pueda jugar para Barcelona este fin de semana, porque el Club La Liga todavía tiene que registrar al atacante.

La Liga actualmente ha colocado sanciones al Barça debido a la rendición de su límite salarial. El miércoles, el club anunció que les habían dado permiso para registrar a Joan García después de que su compañero portero Marc-Andre resultó herido.

Rashford, Wojciech Szczesny y Gerard Martin, sin embargo, aún tienen que estar registrados para su primer partido de la temporada contra Mallorca mañana por la noche. Según el Athletic, la junta directiva del Barça ha en peligro su propio valor personal para asegurar una garantía bancaria de £ 6 millones.

No se sabe si esta emergencia será suficiente para garantizar que Rashford y sus compañeros de equipo se registren para jugar. Se cree que Barcelona está convencido de que logran registrar todas sus nuevas sesiones de firma antes de que se cierre la ventana de transferencia de verano el 1 de septiembre.

Si se pierden esta fecha límite por cualquier razón, los jugadores en cuestión se verán obligados a estar fuera de la acción hasta el comienzo de la ventana de transferencia de enero, donde el club catalán puede intentar nuevamente registrarse. Rashford espera llegar al suelo en el Barça después de que se uniera a ellos a un préstamo de temporada de los Rojos.

El internacional internacional internacional se ha relajado sobre la situación cuando se le cuestiona al respecto. Hablando antes de que vuele para la gira de pretemporada por Asia, el extremo dijo: «Estoy tranquilo; confío en que el club lo resolverá.

«Solo me concentro en el entrenamiento y me pongo en buena forma para comenzar la competencia». El cuidado de Rashford es que Nico Williams, quien era el objetivo para él, se negó a unirse al Barça porque no podían ofrecerle garantías de que estaría registrado.

Se supone que Williams quería una cláusula en su contrato con la que podría irse gratis si no estaba registrado y los Gigantes de La Liga se negaron. Todavía está por ver si la confianza de Rashford en Barcelona está bien ubicada.

