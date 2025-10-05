Manchester United -Leenlee Marcus Rashford tiene una forma impresionante para el Barcelona y nuevamente mostró su clase para el club catalán cuando se enfrentaron a Sevilla en La Liga

Marcus Rashford anotó un gran gol contra Sevilla (Imagen: Fran Santiago/Getty Images)

Marcus Rashford continuó su impresionante comienzo de la vida en Barcelona mientras daba una impresionante volea contra Sevilla.

El International Van Inglaterra celebró su última convocatoria de Thomas Tuchel al llegar a la hoja de puntaje para los Gigantes catalanes.

Pedri entregó la pelota perfecta después de que el Barça había cazado a sus oponentes en lo alto del campo y Rashford fue cronometrado con precisión de la izquierda antes de disparar a los Odysseas Vlachodimos, en préstamo de Newcastle, con el pie izquierdo.

El objetivo significó el séptimo partido consecutivo en el que Rashford ha entregado una contribución objetivo, y ahora tiene tres goles y cinco asistencias en 10 actuaciones desde que trasladó su préstamo de Manchester United.

Rashford tiene más contribuciones que las estrellas del United Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes y Benjamin Sesko combinados.

Sin embargo, los esfuerzos del domingo de 27 años fueron en vano cuando Barcelona se estrelló contra una derrota por 4-1.

La ex estrella del United, Alexis Sánchez, abrió el puntaje del Penalty Place antes de que Isaac Romero duplicara la ventaja del equipo local. El impresionante ataque de Rashford llegó en la primera mitad del tiempo de lesión.

Sin embargo, los goles tardíos de José Angel Carmona y Akor Adams causaron un gran malestar, porque Sevilla reclamó tres puntos.

El jefe del Barça, Hansi Flick, dijo: «La primera mitad no fue buena para nosotros, jugaron uno contra uno y muy agresivo.

«No teníamos soluciones, eso no es algo bueno. Pero en la segunda mitad realmente aprecio la reacción del equipo.

«No quiero hablar sobre los dos goles, no queremos disculpas. Tenemos que concentrarnos en la primera mitad, pero lo más importante es la reacción. Esta derrota es importante y después del descanso lucharemos por todos los títulos. Eso es lo que queremos, somos un buen equipo».

