Marcus Rashford continuó su hermosa forma para Barcelona después de haber recibido préstamo de Man United en la ventana de transferencia de verano en los líderes de La Liga

Marcus Rashford agregó otra asistencia a su colección para Barcelona (Imagen: Getty Images)

Marcus Rashford envió otro recuerdo de sus cualidades al Manchester United este fin de semana.

Si bien el lado de Ruben Amorim se vio obligado a revolcarse en una derrota diferente de la Premier League, Leente Van Barcelona continuó su prometedor comienzo de por vida en España.

Rashford ayudó a detener el lado catalán en el estadio olímpico de la compañía LLUÍ mientras conquistaban la verdadera sociedad después de que los visitantes habían dado la ventaja por Álvaro Odriozola después de 31 minutos.

El internacional inglés de 27 años dio un paso al frente para mostrar su habilidad de una pelota muerta y encontró a Jules Kound de una esquina a los puntajes poco antes del descanso.

Sensación adolescente Lamine Yamal luego ofreció una asistencia para el delantero experimentado Robert Lewandowski cuando Barcelona fue a la cima de La Liga y ahora dirigió un punto de Real Madrid.

La asistencia de Rashford fue su tercera de la temporada, lo que trajo su participación total en el objetivo para el mandato a cinco. El producto Carrington tiene las declaraciones de objetivos más comunes en todas las competiciones para su nuevo equipo, combinando a Ferran Torres y Raphinha después de su último esfuerzo.

La nueva línea de avance de los Estados Unidos de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko han logrado hasta ahora solo tres usos objetivo. Este último anotó su primer gol en United Colors en la derrota contra Brentford con el equipo de Amorim apenas en promedio de un gol por partido.

Después de su último éxito con el Barça, Rashford fue a Instagram y dijo: «¡Enormes 3 puntos! Sigamos presionando».

Y parece que Rashford ha conservado cierto interés en United. Tyrell Malacia le encantó el colega ‘Escuadrón de bombas’, al igual que Vooruit Joshua Zirkee.

El mediocampista Donnie Van de Beek, quien actualmente también está pegando su oficio en La Liga en Cataluña, pero con Girona también amaba la declaración de Rashford.

Después de la victoria de Barcelona, ​​el entrenador Hansi Flick enfatizó el trabajo que emprendió su lado en piezas establecidas que han valido la pena mediante la entrega de Rashford.

«Practicamos muchas situaciones de bola muerta y es realmente importante tener este poder», dijo. «Estamos muy contentos con cómo van las cosas».

