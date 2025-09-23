Marcus Rashford envía un mensaje de dos palabras después del castigo de Barcelona

Barcelona dejó caer a Marcus Rashford después de que el préstamo del Manchester United apareció dos minutos tarde el día de su partido de La Liga contra Getafe CF el fin de semana pasado

Marcus Rashford tuvo una semana mixta para Barcelona (Imagen: Getty Images)

Marcus Rashford está de vuelta en los días de ‘Focus -Mode’ después de que Barcelona lo dejó caer antes de que aparezca el día de su partido contra Getafe. A pesar del puntaje de sus dos primeros goles para el Catalan Club durante su victoria por 2-1 sobre Newcastle United en la Liga de Campeones el jueves por la noche, Rashford regresó en el sofá tres días después.

La película de Hansi, sin embargo, trajo el préstamo de Manchester United a Raphinha durante el descanso. Rashford respondió estableciendo su tercer gol en esa victoria por 3-0, su segunda asistencia en sus dos últimos partidos de La Liga.

Barcelona ahora volverá a jugar el jueves por la noche y el atacante compartió fotos de sí misma de su sesión de entrenamiento el martes.

«Modo de enfoque» es el título de Rashford.

Los compañeros de equipo del United, pasado y presente, les ha gustado el puesto, incluidos Aaron Wan-Bissaka, Andre Onana, Antony, Brandon Williams, Diogo Dalot, Ethan Wheatley, Joshua Zirkzee, Leny Yoro y Rasmus Hojlund.

Es la tercera vez que Rashford ha publicado desde el partido Getafe. Horas después de eso compartió fotos de la competencia al lado del subtítulo: «+3 puntos! Vamos Equipo», traduce la última oración del español al inglés como «Let’s Go Team».

Luego, el lunes publicó fotos de sí mismo en un restaurante en la playa con el título: «Balance». En una foto, Rashford sostiene una bebida que llamó la atención de David de Gea y Manuel Ugarte.

«¿Ahora bebes amigo?» Preguntó el primero, refiriéndose a la bebida herbal que es la bebida nacional de Argentina, Paraguay y Uruguay. Lisandro Martínez y Ugarte a menudo beben socio para las competiciones, donde la primera capacidad de sus compañeros de equipo para que se burle.

Alejandro Garnacho también comentó en marzo en una foto del último en tener una taza de compañero mientras representa a Uruguay en el servicio internacional: «Vamos, hermano, vuelve. Ya necesito los compañeros de la mañana».

