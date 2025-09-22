Marcus Rashford envía un mensaje de cuatro palabras después de que el hombre unido ‘disciplinado’ en Barcelona está a favor

Manchester United -Loaner Marcus Rashford fue omitido de la configuración de inicio de Barcelona para su viaje a Getafe el domingo y el delantero de los Rojos ahora ha tenido su opinión en las redes sociales

Según los informes, Marcus Rashford fue disciplinado por el jefe de Barcelona, ​​Hansi, después de haber sido omitido de la alineación titular el domingo (Imagen: Clive Mason/Getty Images)

Marcus Rashford ha enviado un mensaje en las redes sociales después de que el jefe de Barcelona Hansi reportó informes.

Rashford se unió al Catalan Club este verano con un préstamo estacional del Manchester United, donde el Barça asumió su salario completo y retuvo una opción para comprar el graduado de la Academia de la Academia por £ 26 millones. El atacante ha mostrado signos de mejora en las últimas semanas, una asistencia para Valencia antes de oponerse a Newcastle United en la Liga de Campeones dos veces.

Sin embargo, el jugador de 27 años fue omitido de la alineación inicial del Barça en La Liga durante el fin de semana. Los informes en el atletismo sugieren que Rashford había sido relegado al banco después de llegar tarde a entrenar el día del juego.

Flick es conocido por su estricta regla de no permitir que los jugadores comiencen un juego si son lentos para el entrenamiento o una reunión. Rashford ahora parece haberse unido a Raphinha, Jules Kounde e Inaki Pena, quienes tenían el mismo seguimiento.

Y Rashford ha publicado en su cuenta de Instagram después de haber salido del banco el domingo por la noche. «+3 puntos, Vamos Equipo (Let’s Go Team)», dijo, además de una foto de él en acción contra Getafe.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

El jefe del Barça, Hansi Flick, explicó su decisión de explicar a Rashford y dijo: «Para Rashford es normal no jugar, las competiciones son cada tres o cuatro días. Tenemos que manejar sus minutos».

«Lo viste con Fermin. Jugó durante muchos minutos, y tenemos que tener eso en cuenta. Tenemos tres puntos, 3-0. Todo es genial. Tenemos que concentrarnos en nuestro juego.

«Hemos marcado tres goles, y no siempre es fácil anotar tres goles contra un equipo fuerte. No quiero hablar sobre el oponente, quiero hablar sobre mi equipo. Tenemos que concentrarnos en nuestro juego y nuestro plan».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.