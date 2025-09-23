Marcus Rashford envía apoyo a Jadon Sancho después de que Man United Transfer salidas

Tanto Marcus Rashford como Jadon Sancho dejaron el Manchester United en préstamo en la ventana de transferencia de verano que se mudó a Barcelona y Aston Villa respectivamente

Jadon Sancho y Marcus Rashford se representan juntos durante la gira de verano del Manchester United en 2024 (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Lennee del Manchester United, Marcus Rashford, envió su apoyo a Jadon Sancho después de que el extremo hizo su debut en la Premier League para Aston Villa el domingo en Sunderland.

Tanto Rashford como Sancho han sido buenos amigos desde su tiempo con United e Inglaterra. Este último aterrizó en agua caliente la temporada pasada con la base de fanáticos de los Rojos cuando declaró que Rashford ahora estaba «libre» después de haber llegado a Villa.

El encantamiento en Villa Park logró dar nueva vida a Rashford y logró ganarle un préstamo estacional de Barcelona esta temporada. Al comienzo del verano, el dúo informó a los Rojos que querían abandonar el club.

Se esperaba que Sancho viniera permanentemente al Chelsea al final de la temporada pasada, pero fue devuelto a Old Trafford después de que no había llegado a un acuerdo con el lado de Enzo Maresca en sus salarios. Se ha afirmado que el ex contacto de Manchester City y Borussia Dortmund -Man registró con Rashford para discutir el traslado a Villa.

Se cree que Rashford le ha dado al West Midlands Club una recomendación brillante y el acuerdo se completó a principios de este mes. El domingo, Sancho realizó su primera actuación para Villa en la Premier League, pero no fue según el plan, porque el lado de UNAI Emery no había derrotado a Sunderland de 10 hombres en el estadio de la luz.

Desventablemente sobre el accesorio el martes por la tarde, Sancho escribió: «¡Lástima no ganar el fin de semana, pasar las escaleras y volver a hacer las cosas bien!» Rashford se apresuró a enviar su apoyo a su ex compañero de equipo y respondió con un emoji de corazón rojo al mensaje del extremo.

Sancho espera recibir aún más minutos para Villa el jueves por la noche, cuando su nuevo equipo de Bolonia se encuentre en su apertura de la Europa League de la temporada.

