Marcus Rashford deja claros los sentimientos del Man United con la nueva incorporación al Barcelona – ‘Lo que quiero’

Marcus Rashford disfruta de su cesión en el Barcelona, ​​​​aunque tendría que aceptar un recorte salarial para unirse a los catalanes de forma permanente en el verano.

Marcus Rashford del Man United podría unirse al Barcelona de forma permanente el próximo verano (Imagen: Icon Sport vía Getty Images)

Marcus Rashford ha vuelto a expresar su deseo de quedarse en el Barcelona tras su cesión. El extremo se exilió en el Manchester United bajo la dirección del entrenador Rubén Amorim y se mudó a España en el verano después de un breve período en el Aston Villa.

Desde que se unió a los gigantes catalanes, Rashford ha aparecido con regularidad. Hansi Flick ha confiado en el jugador de 28 años por la izquierda en ausencia de Raphinha, aunque también lo ha utilizado como delantero. Rashford ha marcado siete goles y 11 asistencias en todas las competiciones en lo que va de temporada.

En octubre, antes del primer Clásico de Rashford contra el Real Madrid, dejó clara su postura sobre su futuro al afirmar que quiere quedarse en España.

En declaraciones a Sport esta semana, Rashford reiteró su ambición de quedarse y ayudar al Barça a ganar títulos.

“Lo que quiero, por supuesto, es quedarme en el Barça”, dijo al medio barcelonés Sport. «Es un objetivo final, pero no es la razón por la que entreno duro y hago lo mejor que puedo.

«El objetivo es ganar. El Barcelona es un club enorme y fantástico, construido para ganar títulos».

Rashford también dijo que su traslado al Barcelona le ha dado la presión que «quiere» como jugador.

“Aquí hay presión, pero no es presión negativa, sino la que tú quieres como jugador, la que yo quiero y siempre he querido como futbolista”, afirmó.

«No puedo estar en un lugar donde no tienes objetivos importantes; para mí es más difícil estar motivado y dar lo mejor de mí en un club donde las exigencias no son máximas.

«Estoy en el lugar y el ambiente perfectos para continuar mi camino como futbolista, así que estoy tratando de dar lo mejor de mí cada día y ayudar al equipo a ganar. Veremos qué pasa el próximo verano».

Mientras tanto, el club español Mundo Deportivo también ha decidido sobre su futuro, diciendo que el internacional inglés está «más cerca de quedarse que de irse», mientras que el técnico del Barça, Flick, es un admirador del extremo, habiendo elogiado previamente su actitud y mentalidad.

«Cuando hablo con los jugadores, les explico por qué no jugaron», dijo Flick.

«Cuando traté de explicarle a Rashford por qué no era titular, dijo: ‘No tienes que explicármelo’. Lo más importante es que el equipo gane y consigamos los tres puntos.

«Nada más importa. Ésta es la mentalidad correcta y me alegro de que esté entre nosotros».

Rashford disfruta actualmente de unos días de descanso antes de Navidad, y el Barça no volverá a la acción hasta el 3 de enero contra el Espanyol. El martes compartió un vistazo de su tiempo libre en Instagram.

El Barcelona tiene la opción de hacer permanente el acuerdo por alrededor de £26 millones, y los informes en España sugieren que el club está dispuesto a activarlo.

Sin embargo, dada su situación financiera, el Barcelona podría intentar negociar una tarifa más baja con el United. También se afirma que es posible que Rashford tenga que aceptar un recorte salarial si la medida se vuelve permanente.