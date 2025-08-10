Marcus Rashford da una respuesta perfecta a Man United Return después de un mensaje emocional

Últimas noticias del Manchester United como Marcus Rashford da una respuesta perfecta a un mensaje de la ex estrella del United David de Gea

Marcus Rashford envió un mensaje a David de Gea después de su regreso al Manchester United con Fiorentina (Imagen: Koji Watanabe/Getty Images)

Marcus Rashford respondió al mensaje emocional de David de Gea después de regresar del arquero al Manchester United.

De Gea jugó amigable para Fiorentina con United el sábado en Old Trafford en la pretemporada. United atrajo a 1-1 en el partido con su propio gol de Robin Gosens, quien canceló un primer partido de Simon Sohm.

United luego ganó el tiroteo de penalización posterior con 5-4, con los cinco jugadores que convirtieron sus patadas en el punto.

Antes del patada, De Gea fue honrado con una presentación dirigida por el capitán del United y su ex compañero de equipo, Bruno Fernandes. Después del juego, De Gea publicó un mensaje en las redes sociales después de su primer regreso a Old Trafford desde su salida del club como agente libre hace dos años.

«Un momento mágico para que mi familia y yo volvieran a Old Trafford, mi casa», escribió De Gea en una emotiva publicación de Instagram.

«Desde mi corazón, quiero agradecerles por la recepción, por todo el amor que me mostraste hoy.

«A los seguidores que nunca dejaron de estar conmigo durante mi tiempo en este club

«Nuestros caminos pueden cruzar nuevamente, pero por hoy … lo hemos visto todo».

La publicación del GEA recibió más de un millón de me gusta, incluido uno de Rashford que dejó a United este verano para hacer uso de Barcelona. Rashford realizó 294 actuaciones junto con el GEA para United, sin otros jugadores con más veces junto al portero a nivel de club en la carrera de España Internacional.

Rashford dejó un corazón de amor rojo en la parte del comentario del mensaje, mientras que Fernandes escribió: «Tu casa siempre estará aquí». El defensor Diogo Dalot simplemente dijo: «Legend».

Las estrellas del United Rasmus Hojlund, Lisandro Martínez, Dalot, Tom Heaton y Fernandes también les encantó el puesto de Gea.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.