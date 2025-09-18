Marcus Rashford da un simple juicio de la película de Hansi después de Ruben Amorim Man United Confession

Marcus Rashford fue el ganador de la carrera de Barcelona cuando su doble vio en Newcastle United en la Liga de Campeones después de su partida del Manchester United en la ventana de transferencia de verano

Marcus Rashford estaba lleno de elogios para el jefe de Barcelona, ​​Hansi, después de abrir su cuenta con un aparato ortopédico memorable. (Imagen: Fútbol en TNT Sports/X)

Lennee del Manchester United Marcus Rashford disparó un recuerdo brutal del entrenador en jefe Ruben Amorim después de su competencia que ganaba el doble. El jugador de 27 años elogió al nuevo jefe Hansi Flick, porque su aparato ortopédico era suficiente para que Barcelona comenzara su campaña de la Liga de Campeones con una victoria por 2-1 sobre Newcastle United.

El internacional de Inglaterra abrió su cuenta para los Gigantes de La Liga después de que su exhibición repitió su calidad. Rashford dejó a United en préstamo en el verano después de que se encontró en desgracia con el portugués Tacticus Amorim.

Mostró destellos de calidad durante su encantamiento temporal con Aston Villa la temporada pasada y le valió un retiro para los tres Leones, antes de cambiar a los campeones españoles este verano.

El doble de Rashford dejó caer las urracas mientras vivía a través de Barcelona sola, en primer lugar con un cabezazo para romper el callejón sin salida. Pero robó los titulares con un excelente esfuerzo de distancia larga para duplicar el liderazgo para el lado de la película.

El graduado de la Academia Unida elogió al ex entrenador en jefe del Bayern de Múnich, meses después de que Amorim explicó por qué no podía obligarse a sí mismo en los planes de los portugueses en Old Trafford.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

«Él es [Hansi Flick] Es un hombre superior, mejor entrenador y estará contento no solo con los tres puntos, sino con la forma en que ganamos «, dijo Rashford Full -Time». La mayoría de las patadas de gol, presionan tan alto, todavía hemos tratado de jugar, no siempre funciona, pero parecemos un equipo positivo y con la calidad que tenemos, siempre podemos dejar que suceda. «

En febrero, el ex entrenador en jefe de Sporting CP anunció que no vio un ojo a Rashford sobre jugar estilos que llevaron a su movimiento de villa.

«No pude mostrarle a Marcus cómo jugar al fútbol y entrenar para entrenar como lo veo», dijo Amorim. «A veces tienes un jugador que es realmente bueno con un entrenador, y el mismo jugador con otro entrenador es diferente.

«Deseo lo mejor para Rashford y [Villa manager] Unai Emery, y pueden conectarse porque es un muy buen jugador. «

Rashford ha hecho una contribución importante para ayudar a Barcelona a hacer un comienzo ganador de su fase de competencia, porque parecen ir mejor que la temporada pasada, después de su semi -final.

Y el jugador de 27 años quiere ayudarlos a ir mejor. Agregó a TNT Sports: «Va bien, aprendiendo mucho, es una nueva forma de fútbol, ​​pero lo disfruto todo y creo que me hace un mejor jugador. Así que eso es lo que estoy aquí para hacer, estoy aquí para ayudar al equipo a ganar, pero mejorar y ser lo mejor que pueda.

«Para ser honesto, es una gran experiencia. Siempre he sido un gran admirador de Barcelona, ​​han visto a personas de mi edad desde el momento en que éramos más jóvenes, un gran fútbol, ​​grandes jugadores y queremos ganar lo más posible.

«100 por ciento, estoy lleno de emoción. Estoy decidida, motivada y la calidad en el equipo es refrescante. El equipo es tan joven que juegan con tanta confianza y comprensión del juego, no hay un lugar fácil para llegar aquí. Hemos ganado algunas veces en las que no jugamos como queríamos jugar, hemos dado un buen informe de nosotros mismos y los tres puntos.

«Es para ganarlo, no hay nada más sobre nosotros.