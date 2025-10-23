Marcus Rashford conoció la realidad de la transferencia del Barcelona cuando se filtró la vista del vestuario

Marcus Rashford ha estado en excelente forma con el Barcelona y muchos ahora se preguntarán si el extremo del Manchester United hará permanente su traslado al Camp Nou.

Marcus Rashford ha sido un jugador destacado del Barcelona esta temporada (Imagen: José Bretón/NurPhoto)

Marcus Rashford es un miembro popular del equipo del Barcelona ya que está cedido en el Manchester United. El internacional inglés se mudó a los gigantes de La Liga durante la ventana de transferencia de verano después de que el entrenador Ruben Amorim lo considerara excedente para los requisitos.

Los gigantes catalanes tienen la opción de hacer permanente su transferencia por £30 millones en 2026. Rashford ha marcado cuatro goles y seis asistencias en todas las competiciones para el Barcelona en lo que va de temporada, mientras que sus actuaciones en general también han impresionado.

Y el periodista Fabrizio Romano ha afirmado que Rashford no solo es un miembro popular del equipo de Hansi Flick, sino que también existe la posibilidad de que permanezca en el club catalán más allá de esta temporada.

«Rashford está enviando mensajes muy claros. Su deseo de ser jugador del Barcelona está ahí desde enero de 2025, es decir, hace casi un año», dijo en un vídeo en su canal de YouTube.

“En la ventana de enero no fue posible cerrar el trato porque el Barcelona no tenía espacio para fichar y fichar a Marcus Rashford, porque Ansu Fati no quería dejar el club en enero.

«Luego, en verano, Ansu Fati aceptó la oportunidad de dejar Barcelona y se fue a Mónaco. El Barcelona tenía espacio para fichar a Rashford y completó la transferencia en un acuerdo con una cláusula de opción de compra de 30 millones de euros, pero ahora Rashford está rindiendo de manera fantástica, ya ha marcado diez goles (entre goles y asistencias) y lo está haciendo muy bien en la Liga de Campeones.

«Puede jugar como delantero, puede jugar como extremo. Puedes sentir lo cómodo que está Rashford en Barcelona. Y de nuevo, como te he estado diciendo durante semanas, la sensación interna en Barcelona es que Rashford realmente encaja perfectamente con la estructura que tienen tácticamente con el Barcelona».

«Todos están muy contentos con la relación que Rashford tiene con sus compañeros. La reputación de Rashford es algo que necesita ser aclarado. Es muy popular en el vestuario del Barcelona».

Marcus Rashford destacó en el Barcelona (Imagen: Getty Images)

“Mira la imagen después de que Fermín López anotó un gol contra el Olympiacos, Marcus Rashford, que marcó dos goles, tomó el balón y se acercó a Fermín López y le dijo: está bien, toma el balón, porque este tipo de comportamiento también es muy apreciado por el Barcelona.

«El rendimiento, por supuesto, está bien, goles y asistencias. Rashford lo está haciendo muy bien, es un jugador muy versátil en ataque que puede jugar en varias posiciones, pero también es importante decirlo: el comportamiento y la actitud de Marcus Rashford son muy apreciados por el Barcelona.

«Entonces, según tengo entendido, el sentimiento interno en el Barcelona (es decir, la junta directiva, la dirección, el cuerpo técnico, el entrenador y aquellos que trabajan en estrecha colaboración con Hansi Flick) es que si Marcus Rashford continúa de esta manera en todos los aspectos, entregando actuaciones y una actitud perfecta, tendrá muy buenas posibilidades de permanecer en el Club más allá de esta temporada».