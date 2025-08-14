Marcus Rashford reveló que uno de sus nuevos compañeros de equipo lo ayudó a asentarse en la vida en Barcelona, y es alguien que ya ha escuchado mucho a los fanáticos del Manchester United.

Marcus Rashford trabaja junto con un gol antiguo del Manchester United en Barcelona (Imagen: el resto es fútbol)

Marcus Rashford ha nombrado durante mucho tiempo al ex ex Frenkie de Jong de Manchester United White como una figura instrumental para ayudarlo a comunicarse con sus nuevos compañeros de equipo de Barcelona.

El atacante, de 27 años, fue omitido de las sesiones de entrenamiento del primer equipo de United durante la pretemporada por el entrenador en jefe Ruben Amorim después de una caída en diciembre, lo que llevó a Rashford a ser prestado a Aston Villa hasta el final de la temporada 2024/25.

El internacional de Inglaterra finalmente hizo su sueño en Barcelona el mes pasado sobre un acuerdo de préstamo hasta el final de la próxima temporada. Rashford causó una fuerte impresión en su nuevo club durante la pretemporada, lo que contribuye a un gol y dos asistencias en cuatro juegos para los campeones de La Liga.

Jugar un papel importante en la adaptación de Rashford no es otro que el mediocampista holandés de Jong, que habría terminado en el propio Old Trafford.

Mientras habló con Gary Lineker durante el último episodio de The Rest, el podcast de fútbol es, Rashford fue interrogado sobre el idioma principal utilizado en el vestuario de Barcelona, que había sido catalán y español durante el período de Lineker en el club a fines de la década de 1980.

Rashford respondió: «Todavía es español, muchos niños hablan catalán, pero lo fácil para mí es que muchos de los niños entienden el inglés. Así que recogí la base en el campo, lo que creo que hice bastante rápido».

Rashford, quien usó Duolingo para mejorar su español en el verano y ha comenzado con tarifas de matrícula cara a cara desde que se había mudado a Cataluña, arrojó el papel de De Jong al papel para ayudarlo a establecerlo.

Frenkie de Jong tomó a los Red Devils hace tres veranos (Imagen: Getty Images)

Continuó: “Hay buenas personas que son como un puente. Frenkie [de Jong] Habla muy bien inglés, Jules [Kounde] Habla muy bien inglés, pero también tienen un buen español porque han estado aquí durante unos años.

«Pero en el campo es honestamente más fácil de lo que pensé que sería. El fútbol en general también, sé que muchas personas lo dicen, pero es un idioma en sí mismo y es fácil comunicarse a través de la atmósfera general en el campo».

De Jong estaba constantemente conectado con los Red Devils en el término de la oficina de Erik Ten -Hag como United Boss, lo que podría explicar por qué desarrolló sus habilidades en inglés.

Según se informa, se celebraron conversaciones entre el club y el jugador en el verano de 2022, aunque De Jong dudaría debido a la falta de fútbol de la Liga de Campeones y su preferencia por quedarse en Barcelona.

Según los informes, United y Barcelona incluso acordaron un primer acuerdo con un valor de aproximadamente £ 56 millones, lo que indica que los gigantes españoles estaban dispuestos a cobrar el centrocampista, solo para que De Jong rechazara un movimiento y se uniera para traer a Casemiro.

Los siguientes dos años vieron entradas esporádicas del interés de los Red Devils, con informes separados que sugieren una persecución renovada. De Jong, quien está bajo contrato hasta 2026, ha puesto fin a más especulaciones este año al contarles a Sports Illustrated sobre su esperanza de extender su contrato hasta 2029.