Marcus Rashford comparte una actualización en medio del veredicto de los medios españoles sobre la brutal decisión del Barcelona

El delantero del Manchester United, Marcus Rashford, estuvo en el banquillo durante la victoria del Barcelona por 2-0 sobre el Villarreal el domingo, pero fue una decisión de Hansi Flick la que resultó acertada y dio sus frutos.

Marcus Rashford tuvo un gran desempeño en el Barcelona (Imagen: Getty Images)

Marcus Rashford ha compartido una actualización en las redes sociales después de ser nombrado en el banquillo para el último partido del Barcelona antes de Navidad. El jugador de 28 años, que ha impresionado al equipo de Hansi Flick desde su salida del Manchester United en verano, fue nombrado suplente para el viaje a Villarreal el domingo.

Sin embargo, fue una decisión que valió la pena para Flick y el Barcelona, ​​ya que Raphinha lo reemplazó en el XI y anotó el primer gol de su equipo en la victoria por 2-0 en el Estadio de la Cerámica. Lamine Yamal anotó el otro para el Barcelona que recuperó su ventaja de cuatro puntos en la cima de La Liga después de que el Real Madrid, segundo clasificado, derrotara al Sevilla.

Rashford, cedido por el United, fue introducido por Fermín López en el minuto 63 y, a pesar de perder una gran oportunidad de ampliar la ventaja del Barcelona, ​​destacó durante su estancia en el campo. El medio español Marca incluso lo describió como «peligroso», mientras que AS dijo que Rashford hizo «daño» cuando entró y fue elogiado por su regate.

Ahora Rashford ha brindado una actualización a los fanáticos en Instagram mientras el Barcelona se prepara para un descanso de dos semanas entre partidos, con su próxima aparición el sábado 3 de enero contra el Espanyol.

Junto a dos imágenes de Rashford disfrutando del sol invernal, dijo: “PUEBLO FANTASMA [ghost emoji, sun emoji]».

Marcus Rashford ha aportado 18 goles en 24 partidos esta temporada (Imagen: Icon Sport vía Getty Images)

Rashford ha sido relegado al banquillo en cinco de los últimos ocho partidos del Barcelona en todas las competiciones.

Cuando se le preguntó sobre la reacción de Rashford al pasar más tiempo en el banquillo, Flick dijo a principios de este mes: «Intento hablar con cada jugador si no es seleccionado.

La última vez que lo consulté, respondió: «Jefe, no tiene que contarme sus decisiones. Lo más importante es el equipo. Tenemos que ganar los tres puntos. El resto no es tan importante».

«Esta es la mentalidad perfecta. Estoy muy feliz de tenerlo. Cuando está en el banquillo, demuestra que tenemos un equipo bueno y profundo».

«Lo que puedo decir es que es un jugador absolutamente profesional. Al principio tuvo que adaptarse un poco, pero ahora está en su mejor nivel».

Rashford ha marcado siete goles y ha dado 11 asistencias en 24 partidos con el Barcelona esta temporada.

Ha causado una gran impresión durante su estancia en el Camp Nou, y se espera que el equipo de Flick haga que su fichaje sea permanente. Existe la opción de ficharlo por £26 millones, pero se espera que el Barcelona intente negociar una tarifa más baja más adelante en la temporada.

El próximo partido de Barcelona y Rashford será contra el Espanyol, quinto clasificado en La Liga, el 3 de enero.