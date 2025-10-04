Marcus Rashford ‘afirma un impresionante Barcelona -Target’ después de brutal Man United Memory

El marginado de Manchester United, Marcus Rashford, ha comenzado un comienzo brillante en Barcelona con otra contribución objetivo que se recogió a principios de esta semana

Marcus Rashford ya ha hecho seis contribuciones objetivo para Barcelona desde que se unió en Manchester (Imagen: (Foto de Pedro Salado/Getty Images))

Marcus Rashford está en camino de lograr un objetivo personal para su dicho de préstamo en Barcelona. El internacional en Inglaterra hizo el cambio a España desde el Manchester United en el verano después de que fue omitido de los planes de Ruben Amorim.

Raphinha y Lamine Yamal no redujeron sorprendentemente a Rashford a las actuaciones de Camee desde el banco durante sus primeras semanas en el club. Sin embargo, los problemas de lesiones se han convertido en una película fija bajo Hansi y tiene esa oportunidad con ambas manos.

Rashford ha recogido una contribución objetivo en cinco de sus últimos seis juegos en todos los juegos con una asistencia recogida para su impresionante apartamento en la Liga de Campeones contra Newcastle United.

A su regreso al parque de St James, Rashford Barcelona condujo a la delantera antes de anotar un botón a largo plazo. Lo siguió con asistencias en sus últimos tres juegos, que United recuerda su calidad.

El último de quien llegó a principios de esta semana contra Paris Saint-Germain y fue un primer pase perfecto para Ferran Torres. Mientras Barcelona buscaba un ganador, después del empate de Senny Mayulu, Rashford fue recogido con Flick, quien explicó su decisión.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

«Creo que se podría ver en la segunda mitad que algunos jugadores estaban muy cansados. Marcus, Pedri, [Frenkie] De Jong «, le dijo a Diario como.

«Dieron todo en el campo. En 1-1 tienes que defender mejor. Tienes que aprender y mejorar contra equipos de esta calidad».

A pesar de la posibilidad de destacar las lesiones, la constante forma impresionante de Rashford lo llamó el equipo de Inglaterra de Thomas Tuchel para el próximo descanso internacional en octubre.

Marcó un gol en la victoria de clasificación de la Copa Mundial 5-0 contra Serbia el mes pasado, pero aparentemente ese no es su objetivo más importante. Según el periódico español Mundo Deportivo, Rashford quiere golpear entre 30 y 40 asistencias para la temporada.

De sus primeras nueve actuaciones competitivas para los Gigantes catalanes, Rashford ya tiene cuatro asistencias y con un mínimo de alrededor de 40 juegos para jugar, su producción necesitará un aumento. Rodeados de personas como Raphinha, Yamal, Torres y Robert Lewandowski, podría no ser una sorpresa que haya establecido un objetivo tan ambicioso.

Sin embargo, Flick ciertamente querrá más goles de él, especialmente porque Yamal se ha unido a Raphinha con la lesión. El jugador de 27 años aún tiene que anotar en la promoción de La Liga esta temporada, pero espera cambiar eso a Sevilla el domingo por la tarde.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.