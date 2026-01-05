Marc Guehi del Manchester City transmite la realidad mientras Liverpool y Arsenal están atónitos por la mudanza de enero

Según los informes, el Manchester City está interesado en fichar al defensa del Crystal Palace Marc Guehi en la ventana de transferencia de enero.

Marc Guehi del Crystal Palace sigue vinculado con un fichaje por el Manchester City (Imagen: George Wood/Getty Images)

Según se informa, el Manchester City está formulando planes para la ventana de transferencias de enero en un intento por salvar sus esperanzas de título contra el Arsenal. Los Gunners actualmente tienen una ventaja de seis puntos en la cima de la Premier League, mientras que el City y el Aston Villa ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente, ambos empatados con 42 puntos.

El City tuvo que conformarse con un punto en el empate 1-1 con el Chelsea después de que el empate tardío de Enzo Fernández anulara el primer gol de Tijjani Reijnders en el Etihad Stadium. Mientras tanto, el Arsenal logró una victoria por 3-2 sobre Bournemouth a principios de este fin de semana.

La ventana de transferencias de enero ya está abierta, lo que le da al City y al resto de la Premier League la oportunidad de reforzar sus plantillas con nuevos fichajes si así lo desean.

Al City ya se le ha relacionado con varios posibles nuevos fichajes, incluida la estrella del Bournemouth, Antoine Semenyo, y ahora parece que hay otro objetivo en la mira.

BBC Sport informó que el City está mostrando interés en el defensa del Crystal Palace, Marc Guehi. El City aún no se ha acercado oficialmente al Palace para fichar a Guehi, pero está intensificando su interés tras los recientes reveses por lesiones.

Durante el empate contra el Chelsea del domingo, el City sufrió las lesiones de Ruben Dias y Josko Gvardiol. Ambos jugadores se vieron obligados a abandonar el terreno de juego durante la segunda parte en Manchester, dejando al equipo de Pep Guardiola con Nathan Aké y Abdukodir Khusanov como la dupla de centrales que cerró el partido.

Ahora se ha sabido que Gvardiol ha sufrido una fractura de tibia y requerirá cirugía para solucionar el problema, lo que podría significar que la estrella croata se pierda el resto de la temporada de la Premier League.

El Liverpool también ha mostrado anteriormente un gran interés en fichar a Guehi, especialmente durante la ventana de transferencias de verano.

El Liverpool había llegado a un acuerdo de £ 35 millones para fichar a Guehi procedente del Crystal Palace en el último día de la ventana de transferencia en septiembre, pero la medida fracasó en el último minuto. Como resultado, el internacional inglés pasó la primera mitad de la temporada en Selhurst Park.

El City también tiene a John Stones al margen por lesión, lo que deja a Guardiola sin tres opciones defensivas centrales. El técnico del City explicó cómo piensa gestionar a su equipo tras la doble lesión de Gvardiol y Rias.

«Ya veremos mañana, no pinta bien para él [Gvardiol] y Rubén [Dias]. «Si Rubén está fuera es porque sintió algo», afirmó Guardiola.

«Tenemos mucho [of injuries]. John Stones estará fuera, Ruben estará fuera, Josko estará fuera y Nathan, siempre sabemos que es Nathan y no puede jugar regularmente. Pero al mismo tiempo sucedió la temporada pasada, así que manténganse fuertes y encontraremos una solución. El espíritu estará ahí”.

