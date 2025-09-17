Manuel Ugarte ofreció una oportunidad de salida del Manchester United si surge el reclamo de transferencia

Last Manchester United Transfer News and Gossip con un reclamo sobre el futuro de Manuel Ugarte en Old Trafford

Manuel Ugarte del Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

Manuel Ugarte está conectado a una reubicación del Manchester United, solo unos días después de que se cierre la ventana de transferencia de verano.

Ugarte firmó para United en el verano de 2024 desde Paris Saint-Germain después de semanas de especulación. Los Rojos finalmente correspondieron a un acuerdo por valor de 60 millones de euros (£ 52 millones), incluidos los complementos, con una primera tarifa por valor de € 50 millones (£ 43.4 millones).

United firmó a Ugarte cuando Erik Ten Hag fue el gerente del club con el plan de ser una figura clave en una reconstrucción del centro del campo en Old Trafford. Casi un año desde el nombramiento de Ruben Amorim como entrenador en jefe y Ugarte ha visto a su futuro convertirse en objeto de especulación.

El internacional de Uruguay ha realizado 49 actuaciones para United desde que llegó del PSG, pero solo ha comenzado un partido de la Premier League hasta ahora. Como resultado, ha surgido una nueva actualización sobre el futuro de Ugarte en United.

Según Fabrizio Romano, Ugarte está interesado en Italia, dos semanas después de que se cierre la ventana de transferencia de verano. Se ha informado en el canal de YouTube de Romano que el peso de los clubes no mencionados en la Serie A pesa un movimiento para Ugarte para la ventana de transferencia de enero.

Hay sugerencias de que un acuerdo de préstamo puede ser interesante para los clubes en Italia, aunque esto no es algo que United aparentemente permitiría. United consideraría solo una salida permanente para Ugarte si diera la luz verde para que se realice una transferencia.

