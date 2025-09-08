Manchester United ya tiene una opción de transferencia de comodín que pueden firmar en enero

El hombre más nuevo UTD transfiere noticias y chismes mientras continúan expandiendo las cosas futuras para un centrocampista.

Manchester United finalmente tuvo una final bastante ocupada a la ventana de transferencia de verano. Y en realidad existía el potencial de que era aún más agitado de lo que terminó.

United completó cinco nuevas sesiones de firma este verano, con Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Senne Lammens en Diego Leon cuando se mudaron a Old Trafford. La ventana de transferencia vio a United tacleadas su línea de referencia y su departamento de portero, solo una parte de su equipo aún necesita ser abordada, demostrablemente.

United estaba vinculado a diferentes centrocampistas en el verano, con la estrella de Brighton, Carlos Baleba, un nombre mencionado como un objetivo potencial. Sin embargo, probablemente habría tomado una tarifa de más de £ 100 millones para darle a un acuerdo la oportunidad de coordinar, algo que United no estaba dispuesto a hacer este verano.

Solo el tiempo aprenderá si United seguirá interesado en Baleba en los próximos meses, especialmente en enero, que es un momento difícil para hacer negocios. Brighton probablemente no querrá vender a Baleba a la mitad de una temporada, por lo que United puede verse obligado a mirar objetivos alternativos si aún quieren firmar a un centrocampista.

Un jugador que puede ser visto como una alternativa a Baleba es Angelo Stiller. El Stuttgart -Midfielder estaba fuertemente conectado a un cambio a la Premier League en el verano, pero finalmente se quedó con el atuendo de la Bundesliga.

Sport Bild incluso informó el día de la fecha límite que United había mostrado interés en firmar Stiller, que según los informes se aprecia en alrededor de € 60 millones (£ 52 millones). Todavía se puede ver el interés en Stiller Real, pero si United está unido para firmar a Baleba, la estrella de Stuttgart podría ser una alternativa al centro del campo que vale la pena considerar.

