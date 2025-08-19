Altay Bayindir nuevamente se volvió loco contra el Arsenal y Andre Onana se perdió toda la pretemporada en Man United.

Bayindir ha admitido 21 goles en 12 aperturas para United

«Andre se recuperó». Las palabras de Ruben Amorim el viernes. Onana se quedó en su sudadera con capucha y fondos de chándal Purple Manchester en Old Trafford el domingo.

Onana tenía tres sesiones de entrenamiento en equipo para los Armsenal Arms, un número insuficiente en los ojos de Amorim. Así que Altay Bayindir mantuvo un gol, Tom Heaton estaba en el sofá y Dermot ayudó en el calentamiento global.

Bayindir Blunderde, United Lost y Amorim vio la sugerencia de que Heaton, 40 en abril y sin ningún tiempo de juego desde febrero de 2023, debería haber comenzado para él.

Las preguntas después del juego se concentraron tan fuertemente en el portero que fue la más rápida donde se llenó una conferencia de prensa de Amorim. United había actuado admirablemente pero perdido por su portero. Las preguntas sobre ese tema eran inevitables.

Si Onana no juega, United no puede tenerlo lo suficientemente rápido entre los palos. Bayindir no se cubrió en Glory en Newcastle United en abril cuando Onana fue sacado de la línea de tiro después de su expirado en Lyon.

Después de un interrogatorio persistente de un colega, los periodistas de Amorim aseguraron que estaba «feliz» con el departamento de portero del United. No puede ser. Onana ha tenido dos con las temporadas tratadas con errores y Bayindir está insuficientemente respaldo.

Este corresponsal informó en mayo que un guardián no fue considerado por United como una prioridad y que no duda. Han estado buscando uno, lo suficientemente en serio como para visitar su brazo con una oferta de préstamo para Emiliano Martínez de Aston Villa.

A mitad de la temporada pasada, United consideró que entraron porteros, pero no como un número absoluto. Un suplente competitivo para Onana sería el movimiento inteligente.

Los porteros se protegen entre sí y Onana Rent Bayindir. Él está en la minoría. Bayindir ha admitido 21 goles en 12 actuaciones unidas. Los tres juegos que admitieron cuatro goles la temporada pasada, desaparecidos en Tottenham, Newcastle y Brentford, llegaron con Bayindir en Doel.

El estándar de los porteros de primera y segunda opción de United es tan bajo que no hay argumento para rotarlos. Ni siquiera está relacionado con Roy Carroll y Tim Howard en 2004-05, y mucho menos a David de Gea y Anders Lindengaard durante la primera mitad de la campaña 2011-12 o De Gea y Dean Henderson en 2020-21. Si Onana está en forma a distancia, siempre debe comenzar.

Onana en Old Trafford el domingo

Erik Ten Hag lo sabía y él era el gerente cuando Bayindir firmó. Hizo casi todo lo que no pudo jugar, por lo que el lanzamiento de Ona para la Copa de Naciones de África se pospuso en enero de 2024. Las únicas salidas de Bayindir bajo las diez hag fueron contra la Liga Dos del Condado de Newport y la Liga One Barnsley en neumáticos de la Copa Nacional.

La situación internacional de Bayindir ha llevado a United a retener el status quo. Siempre es elegido para que los escuadrones de Turquía jueguen con el segundo violín, por lo que no existe el estímulo para que Bayindir se mueva y garantice una llamada para la Copa Mundial el próximo año.

Sin lugar a dudas, el mejor ‘guardián del mundo ahora está en el mercado. Paris Saint-Germain quiere cobrar en Gianluigi Donnarumma, pero no se espera que United llame a un arquero que, según los informes, exige £ 400,000 por semana. Si Donnarumma termina en Manchester, probablemente esté en la ciudad.

Donnarumma ayudó a PSG a ganar la Liga de Campeones

Onana espera quedarse con United más intención de reclutar a un mediocampista que un guardián antes de la fecha límite del 1 de septiembre. Su lesión en los isquiotibiales ha tenido una influencia inconfundible en el estado de portería del club.

United tiene a los porteros prometedores prestados en el campeonato y la liga dos. Radek Vitek, un compañero de equipo de Kobbie Mainoos y Alejandro Garnachos en el equipo ganador de la Copa Youth en 2022, ha mantenido dos hojas limpias en dos juegos para Bristol City en la segunda capa.

La regla tácita en United es jugadores de la Academia que son prestados del campeonato, tiene una considerable posibilidades de regresar al primer equipo del equipo. Con Heaton en su 40º año y Bayindir y Onana, es muy poco probable que comenzará una cuarta temporada consecutiva como no. 1 y no. 2, Vitek ha sido colocado en una pechuga para una promoción si continúa su sólido comienzo en Ashton Gate.

Vitek entrenado brevemente con United el mes pasado

Elyh Harrison es más bajo a lo largo de la pirámide en la ciudad de Shrewsbury y la conclusión de la campaña puede ser menor. Han perdido sus dos primeros juegos y son uno de los favoritos para invadir la Liga Nacional. Dean Henderson mejoró su reputación en préstamo en Shrewsbury en 2017-18, cuando intentaron entrar en el campeonato.

Hace tres años y medio que Henderson jugó para United por última vez y no puede volver a vivir en la mala gestión de Ole Gunnar Solskjaer hacia él. United mejora su desarrollo de los guardianes entrenados por clubes, tanto que Matej Kovar recaudó una tarifa respetable de £ 7.7 millones de Bayer Leverkusen en 2023.

Diez HAG se opuso a una reunión con Onana. Su nuevo arquero, Mark Flekken, es holandés y comparte el mismo agente.