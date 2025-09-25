Se espera que el Manchester United dé un movimiento para una prioridad del centrocampista cuando la ventana de transferencia de enero abre con Carlos Baleba de Brighton, un nombre que está fuertemente vinculado.

Adam Wharton está vinculado a una transferencia al Manchester United. (Imagen: Sebastian FreJ/Getty Images)

Se dice que el Manchester United tiene dos posibles alternativas a Carlos Baleba, si no pueden llegar a un acuerdo con Brighton.

United primero mostró su interés en el centrocampista en la ventana de transferencia de verano, pero su enfoque recibió una respuesta clara de las gaviotas.

El club no quería vender al jugador y solo tomaría en cuenta las £ 115 millones que obtuvieron de la venta de Moises Caicedo al Chelsea en 2023. Eso aseguró que United se escapó de un posible acuerdo.

United, por supuesto, podría restaurar su interés cuando la estrella de transferencia de enero se abre con la esperanza de que Brighton mitige su actitud. Sin embargo, parece que el club ya está buscando posibles opciones alternativas.

De acuerdo a De Telegraaf Elliot Anderson y el bosque Adam Wharton Van Nottingham de Crystal Palace también están en la lista de posibles objetivos.

Ambos jugadores fueron entrados en el equipo de Inglaterra en el último año. Anderson comenzó ambas carreras de los Drie Lions durante el reciente descanso internacional e impresionó sus actuaciones en el papel número seis.

Elliot Anderson impresionó durante sus dos primeras actuaciones para Inglaterra durante el descanso internacional. (Imagen: Eddie Keogh – de fa/de fa a través de Getty Images)

También ha llamado la atención desde que llegó a Nottingham Forest desde Newcastle United el verano pasado. Sus actuaciones ayudaron a su club a ser elegible para el fútbol europeo esta temporada.

Wharton también jugó un papel importante en el éxito de su club, que es parte del equipo del Palacio que levantó la Copa FA la temporada pasada.

Se espera que United no sea el único club que esté interesado en el dúo cuando la ventana de transferencia se reabre en el año nuevo. Manchester City es solo uno de los otros clubes relacionados con Wharton.

También se espera que Bos y Palace luchen duro para mantener a sus jugadores más importantes, especialmente con ambos equipos que juegan al fútbol europeo esta temporada.

