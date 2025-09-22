El delantero de Man United, Marcus Rashford, anotó dos veces para el Barcelona la semana pasada, pero los dos clubes se dirigen a un punto muerto para hacer que su movimiento en el pájaro sea permanente.

Rashford aseguró un movimiento de préstamo a Barcelona en el verano

Manchester United y Barcelona están en camino a una distancia desde la apreciación de Marcus Rashford.

El Barça quiere hacer que la firma de la estrella del United Rashford en el pato permanente en un acuerdo de precio recorte con un valor de alrededor de £ 25 millones.

Pero United Value Rashford, quien anotó dos veces en la victoria de la Liga de Campeones 2-1 del Barça en Newcastle la semana pasada, más cerca de £ 40 millones.

Rashford se unió al Barça de los Gigantes españoles en un movimiento de préstamo estacional después de que solo cayó en el préstamo del jefe de United Ruben Amorim.

Inglaterra -Sstriker Rashford en préstamo en la segunda mitad de la temporada pasada con Aston Villa, antes de mudarse al campamento del pozo para esta temporada.

Rashford abrió su cuenta del Barça con un apartamento impresionante en una victoria por 2-1 en la Liga de Campeones en Newcastle (Imagen: Michael Regan – UEFA/UEFA a través de Getty Images)

A pesar de un comienzo lento en el Barça, el impresionante aparato ortopédico de Rashford en Newcastle subrayó su calidad duradera, aunque fue retirado el fin de semana después de llegar demasiado tarde para una reunión de equipo.

A pesar de esa violación, el entrenador del Barça, Hansi Flick, quedará impresionado por Rashford desde la llegada del atacante al club.

El Barça tiene la opción de firmar permanentemente al joven de 27 años el próximo verano, pero United no está dispuesto a dejarlo ir a bajo precio.

Cuanto mejor rendimiento de Rashford en el Barça, mayor será su valor de mercado, el United decidió obtener el mejor precio posible para su academia graduada.

Desde que llegó al Barça en el Barça, Rashford ha regresado a los planes del entrenador en jefe inglés Thomas Tuchel antes de la Copa Mundial del próximo verano en los Estados Unidos, Canadá y México.

Rashford se ha ido durante tres años a la edad de £ 325,000 por semana con United, donde el Barça cubre su salario completo durante la duración del acuerdo de préstamo.

Mientras Amorim esté a cargo de United, Rashford sabe que no tiene la oportunidad de regresar al club de su hijo, quien ha elegido reiniciar su carrera en otro lugar.

Incluso si Barça y United no pueden estar de acuerdo en una tarifa permanente para Rashford el próximo verano, al delantero aún le gustaría buscar un club alternativo para United si Amorim todavía está a cargo.