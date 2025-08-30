Manchester United vs Burnley predijo a medida que continúa una búsqueda de la primera victoria de la temporada

Manchester United se enfrenta a Burnley en Old Trafford en la Premier League más tarde hoy.

Man United’s predicho xi vs Burnley (Imagen: EA Sports)

Después de su vergonzosa Copa Carabao, Exexit a mitad de semana, Man United buscará corregir las cosas cuando estén frente a Burnley en la Premier League.

Después de que ninguno de su inauguración ganó dos partidos de la Premier League, United se sorprendió en la segunda ronda de la Copa Carabao y perdió los penaltis contra la ciudad de la Liga Dos de Grimsby de dos junto a la lado. El equipo de Ruben Amorim tenía 2-0 antes de anotar para enviar el juego a multas en otra pantalla invencible.

United regresará a la promoción de la Premier League más tarde hoy, pero dio la bienvenida a Burnley promovido en Old Trafford. Después de su actuación inestable contra Grimsby a mitad de semana, Andre Onana probablemente será retirado nuevamente, con Altay Bayindir en línea para regresar al XI inicial de United.

Entonces, ¿podría United retomar tres puntos contra Burnley, o pueden dejar caer puntos nuevamente? Veamos …

Man United vs Burnley Puntuación predicha por simulación

Para completar esta simulación, utilizamos EA FC 25 y actualizamos los escuadrones con las últimas lesiones, suspensiones y transferencias. Los kits de la temporada 2025/26 no están disponibles en EA FC 25, por lo que ambas partes se establecieron en los kits de la temporada pasada, mientras que las nuevas transferencias pueden tener cifras de escuadrón incorrectas en el juego.

Predecimos que United podría establecerse en una formación 3-4-2-1, con su alineación de la siguiente manera: Bayindir; Yoro, yace, Shaw; Dalot, Fernandes, Casemiro, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Nadar.

Predecimos que Burnley podría estar en una formación 4-2-3-1, con su XI inicial de la siguiente manera: Dubravka; Walker, Ekdal, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Cullen; Bruun Larsen, Mjbri, Anthony; Alimentación.

United se fue lentamente en Old Trafford, pero Burnley, en el que ninguna de las partes registraron un tiro a puerta en lo que fue una primera mitad muy aburrida. Durante el descanso, Scott Parker hizo dos cambios en su lado de Burnley, y funcionó a su favor cuando comenzaron a entrar en una serie de posiciones peligrosas.

A medida que los visitantes crecían en confianza, a veces los dejaba brevemente en la parte posterior, permitiendo que United obtenga algunas oportunidades en el contraataque. Bryan Mbeumo y el reemplazo de Mason Mount perdieron grandes oportunidades, pero en el minuto 82 finalmente se rompió el impasse.

Matheus Cunha lo hizo 1-0 para United (Imagen: EA Sports)

Un fuerte desafío de Diogo Dalot permitió al United golpear a sus anfitriones durante el descanso, con Bruno Fernandes retirando el ataque. Deslizó el balón a Matheus Cunha, y después de su marcador, el brasileño hizo al defensor con facilidad antes de disparar un poderoso golpe en la red.

‘El arquero debería haberlo hecho mejor con el esfuerzo, pero a United no le importaría porque el equipo de Amorim tomó su primera victoria de la campaña 2025/26.

EA FC 25 para

¿Cuál crees que será el puntaje final? ¡Háganos saber en los comentarios!