Manchester United vs Brighton primeras noticias del equipo en medio de preocupaciones sobre la lesión de Harry Maguire

Ruben Amorim reveló el viernes por la tarde que Mason Mount y Harry Maguire tienen dudas sobre el partido de la Premier League del Man United contra el Brighton.

Es dudoso que Harry Maguire juegue en el Manchester United contra el Brighton & Hove Albion (Imagen: Getty Images)

El Manchester United regresa a la Premier League esta noche cuando se enfrente al Brighton & Hove Albion en Old Trafford. El equipo de Rubén Amorim logró una enorme victoria por 2-1 sobre el Liverpool la última vez.

El cabezazo de Harry Maguire a seis minutos del final fue suficiente para asegurar los tres puntos para el United después de que Cody Gakpo inicialmente anulara el primer gol de Bryan Mbeumo. Pero Amorim reveló el viernes por la tarde que su equipo está sudando por el estado físico de Maguire y Mason Mount.

«El equipo está bien, tenemos algunas dudas», afirmó. «Tuvimos algunos problemas la semana pasada con Harry Maguire y Mason Mount. Es cierto, pero nada grave.

‘Ya veremos mañana. licha [Lisandro Martinez] está fuera. El resto está listo para el partido.

«Creo que, como siempre, será un partido muy difícil. Brighton es un equipo muy divertido de ver».

«Son muy buenos en la preparación, son muy fuertes en las transiciones en todos los aspectos del juego. Lo están haciendo bien en jugadas a balón parado esta temporada, así que creo que son un equipo realmente completo».

«Tenemos que ser muy inteligentes y afrontar ese partido con un verdadero enfoque en todo lo que hacemos porque ellos son un equipo muy fuerte».

Sin embargo, el sábado por la mañana apareció en las cuentas de redes sociales del club una imagen que mostraba a Maguire como único jugador. «Aprovechemos el éxito del fin de semana pasado», decía el pie de foto.

Diogo Dalot y Patrick Dorgu publicaron imágenes similares en sus cuentas individuales el viernes por la noche.

Dalot jugó los 90 minutos completos en Anfield y ha sido titular en los tres partidos del United desde que se recuperó de una lesión muscular a finales del mes pasado. Pero Dorgu no ha sido titular desde la derrota por 3-1 ante el Brentford tras ser sustituido por Amad, pero desde entonces ha entrado como suplente en los dos partidos.

Carlos Baleba también publicó una imagen del día del partido el sábado por la mañana con la leyenda ‘Viniendo a Old Trafford’ y fue interrumpido por una cara con un emoji de lágrimas de alegría. Sin embargo, esa publicación fue rápidamente eliminada de su historia de Instagram en cuestión de minutos.

Pero un jugador que el United echará de menos es Lisandro Martínez, mientras que Amorim dijo el viernes: «Licha está fuera. Entrenó muy bien, estaba en el siguiente campo y yo estaba mirando.

“Está entrenando muy bien, la rodilla tiene buena pinta, pero no quiero decir una semana concreta [for his return]. Y luego depende de Licha si gana el lugar».