Manchester United tuvo éxito en la estrella de transferencia donde fallaron el verano pasado

Man United ha dejado su huella en la estrella de transferencia de este verano con tres sesiones de firma de declaraciones.

Benjamin Sesko (derecha) se ha convertido en el recluta más nuevo del Manchester United. (Imagen: Manchester United/Manchester United a través de Getty Images).

Después de completar la campaña de la Premier League 2023/24 con una diferencia negativa de Target, el Manchester United debería haber dado prioridad a atacar sesiones de firma en la estrella de transferencia del verano pasado. En cambio, agregaron tres defensores, un aficionado a la defensiva y solo un atacante.

Noussair Mazraoui y Matthijs de Ligt llegaron del Bayern Munich y Leny Yoro se registró desde Lille para fortalecer la defensa del United antes de que Manuel Ugarte llegara de Paris Saint-Germain el día de la fecha límite para limitar el mediocampo.

Al otro lado del campo, Joshua Zirkzee fue firmado desde Bolonia para desafiar a Rasmus Hojlund en la punta del ataque. Ninguno de los jugadores estará en el inicio de Ruben Amorim Xi contra el Arsenal este fin de semana.

Aunque United debería haber dado prioridad el verano pasado a la adición de un delantero inicial, agregaron un centrocampista. En su defensa había mucha lógica detrás de esa razón.

Durante la campaña 2023/24, United fue expuesto regularmente en el centro del campo. Los oponentes se beneficiaron completamente de los agujeros abiertos en el medio del campo que se abrieron en medio de la impresionante disminución de Casemiro de la temporada anterior.

Independientemente de lo impresionante que fue Casemiro durante la campaña 2022/23, solo ofrecería una solución a corto plazo. United necesitaba piernas más jóvenes en la sala de máquinas e identificaron a Ugarte como su objetivo principal, a pesar del ex manager Erik Ten Hag, lo clasificó en tercer lugar en su lista de deseos personales.

Ugarte llegó el día de la fecha límite y no hizo su debut el otro lado de la ruptura internacional en septiembre.

La temporada tenía más de un mes cuando finalmente hizo su primer inicio de la Premier League, junto con Kobbie Mainoo para la derrota por 3-0 contra el Tottenham Hotspur en Old Trafford el 30 de septiembre.

Manuel Ugarte llegó al Manchester United el día de la fecha límite el verano pasado. (Imagen: Manchester United/Manchester United a través de Getty Images).

Aunque todavía existe una clara necesidad de que United firme un centrocampista nuevamente este verano, fortalecer que el área específica del campo no era su prioridad más importante cuando se abrió la ventana el 1 de junio. En cambio, priorice la firma de un delantero.

Después de haber recibido tanto Matheus Cunha como Bryan Mbeumo a tiempo para la gira de pretemporada a través de los Estados Unidos, United agregó otro atacante a sus filas el sábado, de modo que el centro delantero que necesitaban desesperadamente.

Benjamin Sesko llegó de RB Leipzig por una primera tarifa de £ 66.4 millones y completó la reconstrucción de ataque de United. El jugador de 22 años firmó un contrato de cinco años y se mudó a Old Trafford en el último período después de una temporada de 21 goles en Alemania.

Sesko ha agregado a las sesiones de firma de Mbeumo y Cunha antes del comienzo de la temporada es un gran impulso para United y Amorim, que debe sentirse increíblemente tentado a desatar a sus tres nuevos atacantes como trío contra el Arsenal el domingo por primera vez.

Después de perderse a Liam Delap, ver a Viktor Gyokeres al Arsenal y la regla sobre Ollie Watkins solo corrió para ver que Aston Villa dejó en claro que no estaba a la venta, había un riesgo de que el delantero de United aún pudiera haber estado en las fases finales de la ventana.

Sesko no era su opción de primera elección, pero se han conseguido uno de los huelguistas más apreciados de Europa, cuyo nombre se ha vinculado a varios clubes de notas grandes en los últimos años.

Al asegurar su firma, United se aseguró de que su mayor objetivo en su lista de tareas se verifique antes de que se patee una pelota. Eso es muy positivo en sí mismo.