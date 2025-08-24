Manchester United Transfer News como Senne Lammens Randt más cerca de la firma del Club de Royal Amberes

Senne Lammens (Imagen: Tomas Sisk / Photonews a través de Getty Images.)

El Manchester United White Senne Lammens se perdió la victoria por 2-1 en la Liga Pro de Royal Amberes en KV Mechelen el domingo por la tarde en medio de la especulación continua de transferencia sobre su futuro.

Se entiende que el guardián se acerca al convertirse en la quinta llegada de verano de Ruben Amorim. United no excluyó a un nuevo guardián antes de que la ventana se cierre el 1 de septiembre, pero no planean agregar un número uno indiscutible.

Después de estar conectado con Emiliano Martínez de Aston Villa y Gianluigi Donnarumma de Paris Saint-Germain, United parece los servicios de Lammens. Las noticias de la tarde de Manchester Comprende que Onana «seguirá siendo 100%» en el club a pesar de la posibilidad de una nueva competencia.

También se cree que United It es muy poco probable que ofrezca cuatro cuidadores senior, lo que significa que la venta de Altay Bayindir es una posibilidad. El Turquía Internacional comenzó con los dos primeros juegos de la temporada, pero aún podría irse antes de que se cierre la ventana.

Después de jugar los primeros cuatro juegos de la temporada de Amberes, con solo un gol, Lammens fue excluido del equipo el domingo. Yannick Thoelen jugó en su lugar, pero Lammens fue visto en el estadio Bosuli y miró a sus compañeros de equipo.

El jugador de 23 años fue representado en las gradas para ver la victoria por 2-1 mientras las negociaciones continúan con su traslado propuesto de £ 17 millones a Old Trafford.

En Londres, Amorim eligió quedarse en Bayindir contra Fulham, con Onana regresando al equipo con un lugar en el sofá. «Es el mismo tipo de decisión que un gerente tiene que tomar. Trato de ver el juego, trato de presentar el próximo juego. Trato de poner a los mejores jugadores para ganar el juego. Así que lo hice».

