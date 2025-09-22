Manchester United Transfer Target le dijo que «siga siendo modesto» por su gerente después de £ 100 millones de caza

Brighton -Midfielder Carlos Baleba atrajo el interés de Man Utd este verano, pero no comenzó la temporada demasiado bien después de todo esa especulación de transferencia.

Manchester United conserva su interés en Brighton -Midfielder Carlos Baleba. (Imagen: Paul Currie/Shutterstock)

El entrenador en jefe de Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, ha pedido a Carlos Baleba que permanezca humilde después de que el Manchester United lo considerara una inmersión este verano.

No se lanzó ningún movimiento durante la ventana de transferencia de verano después de que United retrasó un acuerdo hasta el próximo año, porque Brighton Baleba apreciaba alrededor de £ 100 millones. El jugador quería hacer el cambio, pero finalmente permaneció en la costa sur.

Se ha seguido un comienzo lento de la temporada, donde Hurzeler reemplaza al mediocampista, ya sea dentro o fuera, en sus seis juegos. Baleba ni siquiera comenzó contra Bournemouth en su primer juego después del descanso internacional de septiembre.

Luego salió durante el descanso, lo que también sucedió cuando Brighton jugó al Everton el mes pasado, durante su empate 2-2 con el Tottenham Hotspur. Baleba sufrió una lesión en la rodilla a mediados de julio, por lo que mantuvo el resto de sus preparativos afuera.

Hurzeler luego reconoció que Baleba todavía no es físicamente al 100 por ciento. «Todos tienen que entender con Carlos, es un jugador muy joven», dijo el entrenador en jefe de Brighton. «No es una máquina.

«Necesita ayuda de nosotros. Intentó todo hoy; solo tenía 45 minutos en su cuerpo, y es algo que tenemos que aceptar».

Hurzeler también ha abordado si el interés de transferencia ha influido en el internacional de Camerún. «Todo es mucha teoría», dijo. «Solo podemos adivinar.

«Ciertamente, cuando un niño lee que hay interés en el Manchester United con una gran selección, esto puede afectarlo profundamente. Incluso si no dice». Me influye, quizás en lo profundo de él, hay algo que lo influye.

«También es parte del desarrollo, comprender cuándo juegas bien y vienes un gran club, seguir empujando y permanecer humilde, permanecer en Brighton y dar el siguiente paso como equipo.

«Y eso es algo que tenemos que seguir trabajando con él y es por eso que no puedo darle una respuesta clara si realmente lo afectó o no».

