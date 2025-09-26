Manchester United Transfer Stance en el centrocampista revelado en el medio de Barcelona a la izquierda

Los informes han afirmado que Man United es casi un acuerdo para un joven centrocampista senegalés.

Los informes afirman que United está cerca de la firma de un joven centrocampista

No se espera que el Manchester United sea el mediocampista senegalés Mouhaed Dabo.

Un informe afirmó que Dabo se establecería para United después de una prueba exitosa en Carrington. El Manchester Evening News Se le ha dicho que el informe es amplio de la meta.

Dabo es el líder del equipo nacional de Senegal y está vinculado a Barcelona. El mismo informe de que Dabo Links a United ha afirmado que el club catalán está interesado en su firma.

No es inusual que United se mencione en informes de transferencia para usar agentes.

United ha ampliado el reclutamiento de su academia en los últimos años debido a las reglas del Brexit, que les impiden firmar jugadores de Europa. United anteriormente estuvo activo en el mercado europeo y Alejandro Garnacho y Álvaro Fernández en particular del Atlético de Madrid y el Real Madrid en el verano de 2020 respectivamente.

Debido al cambio de reclutamiento, United parece buscar más que el talento aumente a sus filas de la academia. Diego Leon fue firmado desde Paraguay en el verano y Sekou Kone llegó de Malí en 2024.

Las reglas de ganancias y sostenibilidad (PSR) han sido un factor enorme y algunos clubes de la Premier League compran jugadores jóvenes con la intención de obtener ganancias con su venta en unos pocos años.

United cree que los jugadores jóvenes que han firmado en los últimos 18 meses tienen el potencial del primer equipo.

