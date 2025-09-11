Manchester United Transfer Salida ‘puestos’ cuando la verdad de Malick Fofana Deal se destaca

Manchester United todavía está muy involucrado en el mercado de transferencias, a pesar de la ventana de verano que se cerrará el lunes 1 de septiembre en Inglaterra

Lyon y Bélgica -Star Malick Fofana (Imagen: Gerrit Van Keulen/Soccrates/Getty Images)

Es posible que estemos fuera del summerfierwster de la Premier League, pero el Manchester United permanece muy involucrado en el mercado cuando llegamos a mediados de septiembre.

Las ventanas en Turquía y Saudi Aarabia permanecen abiertas hasta unos días, para que United pudiera completar una venta que no pudieron hacer en la ventana de transferencia de verano. Sin embargo, administrar eso se puede decir más fácilmente que hacerlo.

En nuestro último vistazo a los titulares de United Transfer, parece que un jugador que quiere continuar con los Rojos está tratando de bloquear el proceso para completarse.

Malacia Stalls United Salida

Según el periodista de Talksport Alex Crook, se dice que el defensor Tyrell Malacia está buscando un traslado al club turco Eyupspor. Esta semana se informó que los Rojos y los Eyupspor han llegado a un acuerdo para llevar a Malacia a Turquía.

Sin embargo, Crook entiende que Malacia no está entusiasmada con el acuerdo y está buscando quedarse en Manchester.

Lo que dice los hombres Sport: No es sorprendente saber que Malacia no tiene ganas de cambiar a Eyupspor. Se consideraría un paso importante para su período de préstamo en el PSV Eindhoven la temporada pasada.

Sin embargo, la estadía en Old Trafford simplemente no es una opción creíble para el holandés y se hace más daño que mantenerse bien. Malacia ya ha confirmado que quiere salir de United, de modo que las oportunidades que se reintegra son escasas. Su mejor grabación de ganar un traslado a una competencia entre los cinco mejores en enero o el próximo verano es jugar regularmente. Eyupspor podría ofrecerle esa oportunidad, pero no si Malacia está dispuesta a estar en la academia hasta el invierno.

Defensor del Manchester United Tyrell Malacia (Imagen: Getty Images)

Fofana -Deal se derrumbó

Foot Mercato revisa la ventana de verano que ha desaparecido e informa que United ha hecho una oferta de último minuto para tratar de firmar al extremo belga de Lyon, Malick Fofana, antes de que pasara la fecha límite. Se cree que Fofana estaba interesado en el acuerdo, pero United esperó a que el jugador del jugador les diera luz verde para acercarse a él.

Ese permiso nunca ha llegado y United se vio obligado a continuar. Se cree que Fofana se convirtió en un objetivo de último minuto después de la venta de Alejandro Garnacho a Chelsea.

Lo que dice los hombres Sport: El jugador de 20 años tiene mucho potencial, pero parece difícil imaginar que un jugador que juega principalmente en el ala encajaría con el sistema de Ruben Amorim.

Esto grita como uno en el último minuto en el último minuto que puede haber caído correctamente debido a United. United terminó la ventana con muchas opciones de ataque que aseguraron que la partida de Garnacho no fuera un gran golpe. Si esto es cierto, será interesante ver si United regresará a Fofana en el futuro.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.