Last Manchester United Transfer News Mientras que el traslado de Antony al Real Betis se derrumba antes del día de la fecha límite

El extremo del Manchester United Antony (Imagen: ANP a través de Getty Images)

El cambio propuesto de Antony de Manchester United al Real Betis tiene una nueva duda después de una declaración del club español que retiró su oferta, quien supuestamente fue aceptado.

Antony fue uno de los pocos jugadores del United que se les dijo que su futuro mentía en otro lugar para la nueva temporada. Ella entrenó aparte del equipo más importante de Ruben Amorim mientras intentaban organizar los resultados de Old Trafford antes de la fecha límite de transferencia del lunes.

El extremo brasileño, que disfrutó de una segunda mitad productiva de la temporada pasada en préstamo en Betis, aún no se ha movido y casi recorta esto.

El Club La Liga mostró voluntad de traerlo de regreso a España después de marcar nueve goles y registrar cinco asistencias en 26 actuaciones.

Las negociaciones estuvieron en marcha durante todo el verano, mientras que Antony también estaba vinculado a otros clubes, pero BBC Sport afirma que United finalmente había aceptado una variedad de betis y un acuerdo estaba en camino de finalizar.

Sin embargo, los españoles han dibujado un gran giro en la saga. Han publicado una declaración posterior y dicen: «Betis ha retirado su oferta. Betis no puede pagar los costos de transferencia, ni los montos que el jugador debe recibir».

Antes de que este Antonio estuviera cerca de volar el viernes por la noche para cerrar un médico para la mudanza. Ahora todo está en espera con pocos más de dos días para encontrar una resolución.

Un pequeño retraso para United es, mientras que la ventana para los clubes de la Premier League complete las sesiones de firma a las 7:00 pm del lunes 1 de septiembre, las fiestas de La Liga tienen hasta las 11 p.m.

El jefe de Betis, Manuel Pellegrini, solo había hablado sobre su deseo de reunirse con Antony la semana pasada. Él dijo: «Todos sabemos que Antony fue muy bueno aquí, queremos a Antony con nosotros, Antony indudablemente quiere regresar.

«Pero también necesitamos al propietario, que es el Manchester United para tomar una decisión».

El defensor central de Betis, Natan, también había afirmado que Antony «esperó» hasta que la transferencia hubiera acordado, que sigue siendo el caso en esta hora tardía.

