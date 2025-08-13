Manchester United ha sido informado de que pueden lograr una fuerte posición de la Premier League esta temporada, pero solo si finalmente logran firmar a Aston Villa -Goalkeeper Emiliano Martinez

Se alienta al entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim a visitar su interés en EMI Martínez (Imagen: Linnea Rheborg/Getty Images)

Se le ha dicho al Manchester United que prácticamente pueden garantizar un final entre los cinco primeros al hacer otra firma importante en forma de Emiliano Martínez de Aston Villa. El entrenador en jefe Ruben Amorim está reconstruyendo su equipo este verano después de una decepcionante primera temporada de la Premier League.

Las opciones de ataque de United se fortalecen considerablemente después de las llegadas de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko. El as de Brighton Carlos Baleba también se ha convertido en un objetivo como los Red Devils quieren agregar a sus filas en el centro del campo.

Una parte del campo donde Amorim todavía se enfrenta a un dilema es entre los palos, porque quiere traer la competencia por el actual portero No. 1 Andre Onana. El camerunés se perdió la campaña para la temporada de United debido a una lesión en los isquiotibiales y cometió varios errores de alto perfil la temporada pasada.

Paris Saint-Germain disparó al tapón Gianluigi Donnarumma es un nombre que está vinculado a un traslado a Old Trafford.

Sin embargo, el periódico francés L’Equipe afirma que las condiciones ya se han acordado entre él y Buren Manchester City, porque Pep Guardiola puede secuestrar cada transferencia al United, a pesar de que ya ha firmado a James Trafford este verano.

El ex arquero de United y Wrexham, Ben Foster, ahora ha pedido a su antiguo equipo que se enfoque a la firma de Aston Villas Martínez.

Un movimiento de préstamos para el argentino se informó previamente en la ventana de transferencia y habría sido rechazado por Villa. Foster cree que podría ser la pieza desaparecida para ayudar a United a llegar a un final entre los cinco primeros esta temporada, lo que ahora aseguraría el fútbol de la Liga de Campeones para la próxima campaña.

Ben Foster cree que firmar al portero de Aston Villa, Emiliano Martínez (Imagen: Neville Williams/Aston Villa FC a través de Getty Images)

Hablando en su podcast Fozcast, dijo: «United tiene una mejor oportunidad de hacerlo este año. Me encanta la ventana de transferencia de United. Creo que los tomó y los cambió al tener una nueva decepción de una temporada de una temporada para competir realmente como competitivo además de Newcastle y Villa.

«Creo que si United comienza bien, pueden terminar quinto esta temporada. Si traen otro arquero, y si Emi Martínez ha firmado para Man United, terminan esta temporada como quinta».

Martínez causó preocupaciones entre los fanáticos de las villas que dejaría el club después de lo que parecía ser una despedida emocional al final de la temporada pasada. Cuando salió del campo después del último juego en casa de la campaña, saludó a los seguidores antes de abandonar el campo.

Se supone que Villa le dijo a United que tomaría un rango excepcional de aproximadamente £ 40 millones para vender su iniciador.

El mes pasado, el atletismo informó que el club no continuaría en Martínez debido al precio de venta y los considerables requisitos salariales.

Mientras tanto, el ex defensor del Arsenal, Philippe Senderos, piensa que United debe considerar el buceo para el guardián del Inter Milán Yann Sommer.

«Creo que Yann Sommer es un jugador muy, muy experimentado y una presencia relajante», dijo Senderos a Boylesports. «Él mejora la defensa por esa presencia.

«Realmente no puedo juzgar a Andre Onana en esta situación, pero si United se centrara en Yann Sommer, realmente creería que agregaría una experiencia invaluable.

«Se trata de cómo es como persona, cómo se encuentra en el campo. Es un gran personaje y excelente en lo que trae para una defensa. Lo vimos el año anterior con el Inter de Milán y el Bayern de Múnich».

