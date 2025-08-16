Manchester United toma una decisión sobre Benjamin Sesko y dar noticias del equipo para el Arsenal

Benjamin Sesko está disponible para debutar para Man United contra el Arsenal en Old Trafford el domingo.

Sesko está listo para comenzar para United

Benjamin Sesko está listo para comenzar para el Manchester United en su apertura Liga Premier Partury contra el Arsenal.

Sesko llegó a Manchester el jueves pasado y completó su transferencia de £ 74 millones desde RB Leipzig el sábado. El jugador de 22 años tuvo su primera sesión de entrenamiento con sus nuevos compañeros de equipo el domingo.

Ruben Amorim está impresionado por cómo ha sido el dedicado Sesko para mejorar su estado físico en espera de un debut esta semana.

United estará sin Lisandro Martínez, que todavía se está recuperando de la agrietamiento de su ligamento cruzado delantero, y Noussair Mazraoui, cuya única actuación fue en el primer amistoso contra Leeds United en Estocolmo.

Andre Onana y Joshua Zirkzee regresaron al entrenamiento del equipo y están disponibles para la selección del domingo.

«Nous y el cuerpo están fuera, no pueden jugar este juego», dijo Amorim. «Josh se recuperó. Andre se ha recuperado. Son opciones para este juego. Veremos.

«En primer lugar, tenemos más de tres (atacantes), están luchando por los lugares. Estoy muy feliz, él (Sesko) tiene un gran potencial. En todo lo que hace, puede jugar un tipo diferente de fútbol, sentirá que la Premier League es realmente agresiva, va a aprender, pero tiene un gran potencial. Manchester United Durante muchos años. Es por eso que hemos pagado tanto dinero para tener un delantero para tener su historia en nuestro club.

«Por supuesto que no tuvimos mucho tiempo, pero él está listo para eso. Está físicamente listo, esa es una gran parte en nuestra competencia. Entonces él es realmente inteligente, cada detalle que pregunta, él es un hombre que siempre piensa. Pasó toda la tarde en su estado físico, veremos si jugará, comienza.

«Él hace lo mismo que los otros jugadores. Es un hombre que se queda aquí, almuerza, va al departamento médico, se acaba, siempre piensa en el fútbol, está realmente obsesionado con eso. Es bueno. No tienes que pensar en ese aspecto con ese joven.

«No tengo que decir: ‘Lo estoy, este es el Manchester United, mucha presión, tienes que realizar, tienes que estar listo para la fisicalidad, debemos estar listos para cada juego. Es como hacer o morir’. Con ese tipo no me importa. Tengo lo contrario. ¡Disfruta un poco!

«Realmente me gusta eso (hace preguntas), especialmente si son preguntas inteligentes. Él escucha y quiere actuar, así que eso es muy bueno».