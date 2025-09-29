Manchester United toma una decisión difícil de la transferencia de Jadon Sancho que habla mucho

Si bien Jadon Sancho ya no usa la camisa del Manchester United, los £ 73 millones que se avecinan todavía está técnicamente en los libros en Old Trafford

Jadon Sancho jugó por última vez para el Manchester United en agosto de 2023 (Imagen: Visionhaus, Visionhaus a través de Getty Images)

Según los informes, el Manchester United está preparado para que Jadon Sancho se vaya gratis al final de la temporada.

Los jefes de clubes se consideran dispuestos a abstenerse de los costos de transferencia, para que pueda salir de Old Trafford de una vez por todas. Esta decisión habla mucho como un recordatorio de la disminución de la carrera de Sancho desde que firmó para United.

El atacante, que llegó al club en 2021 desde Borussia Dortmund por £ 73 millones, se ha convertido en una cifra periférica en United. Actualmente está lejos del club en su tercer juego de préstamos.

Después de un regreso temporal a la Bundesliga con Dortmund en enero de 2024 y un período fallido en Chelsea la temporada pasada, ahora está prestado en Aston Villa. Villa es optimista sobre ayudar al ex jugador juvenil del Manchester City redescubriendo su forma, con planes de firmarlo permanentemente al final de la temporada.

Sancho tiene la esperanza de que sea un agente libre cuando llegue el momento. Su actual contrato de £ 200k por semana con United expira en junio, pero el club tiene la opción de extender su acuerdo en otros 12 meses.

Esto permitiría a United solicitar una compensación nominal porque son conscientes de que no recibirán una cantidad sustancial para el extremo. Sin embargo, tal movimiento puede dificultar la transferencia futura.

Se entiende que United está muy feliz de despedirse de Sancho, el copropietario Sir Jim Ratcliffe está dispuesto a dejarlo irse gratis, el final de una de las sesiones de firma más lamentables en la historia del fútbol inglés, informa el espejo.

Esta es una noticia positiva para Villa, quien tendrá el primer rechazo de Sancho y su equipo. La mudanza de Sancho a United generalmente se consideró un golpe de estado, dada la impresión que había causado en Alemania.

Sin embargo, al comienzo de su tercera temporada del club, no estuvo de acuerdo con el ex United Baas Erik Ten Hag. Su hechizo de préstamo en Dortmund en enero produjo un éxito mixto.

Jadon Sancho está actualmente prestado en Aston Villa Van Manchester United (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama, Getty Images)

Sancho contribuyó con tres goles y tres asistencias en 21 actuaciones en todas las competiciones e incluso comenzó la final de la Liga de Campeones cuando Dortmund perdió 2-0 ante el Real Madrid cerca de Wembley. Jugó en 41 juegos en todas las competiciones para Chelsea mientras estaba prestado la temporada pasada, y se ayudó a cinco goles y 10 asistencias e incluso anotó en su final de la Liga de la Conferencia de la UEFA.

Chelsea se vio obligado a pagarle a United una multa de £ 5 millones después de haber caído la opción de hacer que el acuerdo sea permanente por £ 25 millones. Sancho regresó a United en junio, pero fue expulsado de las cinco estrellas del equipo para entrenar para la temporada por el gerente Ruben Amorim.