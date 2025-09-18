Manchester United todavía se enfrenta a la limitación de transferencia de enero a pesar de los £ 666 millones de PSR Boost

Manchester United News como ingresos récord de United se explican con respecto a sus próximos planes de transferencia en enero

Manchester United anunció ingresos récord en sus resultados financieros, a pesar del hecho de que el club registró su peor temporada en el campo en 51 años. Los resultados para el período de negociación del cuarto trimestre para el año que finaliza el 30 de junio de 2025 muestran una facturación de £ 164 millones, una contribución a los ingresos récord de £ 666.5 millones para 2025.

A pesar del final del 15 en la Premier League la temporada pasada y perdiendo la final de la Europa League bajo Ruben Amorim, United ha disfrutado de un buen año financiero fuera del campo. El ingreso comercial ascendió a £ 88.2 millones – £ 333.3 millones en impuestos 2025, mientras que los ingresos del día de la competencia £ 37.2 millones alcanzaron £ 160.3 millones en total para el año.

En las cuentas de comunicación, el club también agregó que está comprometido y de acuerdo con las ganancias de la Premier League y las reglas de sostenibilidad y las regulaciones de juego justo financiero de la UEFA ‘.

«Si bien nos establecimos en la temporada 2025/26, estamos trabajando duro para mejorar el club en todas las áreas», dijo el CEO Omar Bercrada.

«En el campo estamos satisfechos con las adiciones que hemos hecho a nuestro primer equipo del primer equipo de nuestros hombres y mujeres en el verano, mientras que estamos construyendo a largo plazo. La oferta del campo proviene de un período de cambio estructural y de liderazgo con una organización renovada y racionalizada que está equipada para ofrecer nuestros objetivos deportivos y comerciales.

“También estamos invirtiendo para mejorar nuestra infraestructura, incluida la finalización de la reurbanización de £ 50 millones de la construcción del primer equipo de nuestros hombres en Carrington, a tiempo y en el presupuesto, después de las inversiones anteriores en nuestras instalaciones para nuestro equipo de mujeres, para crear un entorno mundial de clasificación para una nueva ciudad de la planificación de la planificación de la planificación de la planificación de la planificación de la planificación de la planificación de la planificación de la planificación de la planificación de la planificación de la planificación de la transformación de la transformación de la comunidad.

«Para generar ingresos récord durante un año tan desafiante para el club, muestra la resiliencia, una característica de Manchester United. Nuestra compañía comercial sigue siendo fuerte porque continuamos ofreciendo productos y experiencias atractivas para nuestros fanáticos, y el mejor valor para nuestros socios. A medida que avanzamos los beneficios de nuestro programa de reducción de costos, lo que será mejorado para que mejorará para mejorar el potencial, lo que será mejorado para la mejora, que será mejorado para la mejora, lo que será mejorado para que lo mejorará, lo que será mejorado para que lo mejorará. mejorarse para mejorar el potencial, que se mejorará para mejorar el potencial, que se mejorará para mejorar el potencial, que se mejorará para mejorar el potencial, que se mejorará para mejorar el campo.

A pesar de los ingresos récord para este trimestre, sin embargo, United tiene una pérdida general de £ 18.4 millones. Esta es una mejora en la pérdida operativa de £ 69.3 millones en impuestos 2024.

Significa que, a pesar de las cifras positivas para el anuncio del miércoles, no se espera otra ventana de transferencia de actividad. Las reglas de PSR afirman que los clubes no pueden perder más de £ 105 millones en tres años, y la falta de fútbol europeo del club este año fiscal significa que producirán menos ingresos en los siguientes resultados.

Como en el verano, el poder del club para vender jugadores ayudará enormemente a todos los movimientos en la ventana de enero o al final de la temporada.

