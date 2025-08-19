Manchester United tiene una alternativa alternativa de Carlos Baleba de £ 34 millones en la que está interesado

La necesidad de United de un nuevo centrocampista es clara después de su derrota contra el Arsenal

Stuttgart -Midfielder Angelo Stiller. (Imagen: GSI/Icon Sport a través de Getty Images)

Hubo muchos aspectos positivos que surgieron de la actuación del día inaugural del Manchester United contra el Arsenal, a pesar de la derrota por 1-0.

United parecía más nítido, agresivo en su prensa, y su nueva línea de frente de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko parece que hará una gran diferencia esta temporada.

Pero aparte del obvio arquero Howler de Altay Bayindir, la falta de fisicalidad y energía de United en el centro del campo era un problema.

Bruno Fernandes ha sido trasladado en un papel más profundo esta temporada para acomodar al nuevo trío atacante, pero para dejar que el talismán unido realmente prospere, necesita piernas junto a él.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

A pesar de toda la experiencia de Casemiro de su excelente trofeo de carrera, eso no es algo que el jugador de 33 años ahora pueda ofrecer, lo que tomó la decisión de comenzar en Old Trafford aún más sorprendente.

Brighton -Midfielder Carlos Baleba se ha asociado con un movimiento, pero podría resultar costoso, dada la historia de Brighton en el pasado con negociadores difíciles en muchos ejemplos de sus procesos de transferencia.

La voluntad de Joao Pedro, Moises Caicedo, Alexis Mac Allister, Ben White, Yves Bissouma y Marc Cucurella dejaron el Club Amex para reembolsos considerables para unirse a otros clubes de la Premier League en el pasado reciente.

Como tal, se pueden investigar alternativas y United puede ser mucho peor que mirar en la dirección de Stuttgart -Midfielder Angelo Stiller.

El joven de 24 años es un internacional de Alemania que ayudó a su equipo a ganar el DFB Pokal la temporada pasada. Su energía y calma en la pelota se elogia en los medios de comunicación alemanes.

El defensor del Real Madrid, Antonio Rudiger, quien jugó con Stiller a nivel internacional, dijo: «Tengo que decir que soy un fanático de Angelo Stiller y jugué contra él en la Liga de Campeones.

«Me impresionó su calma en la pelota. Raramente estaba nervioso y tiene un gran futuro para él si se mantiene en forma».

Ese gran futuro lo ha vinculado a un traslado al Real Madrid y al United sería difícil encontrar una mejor alternativa de Baleba.

Este verano se presentó un precio de £ 34 millones y, si ese es el caso, United podría conseguir una ganga si eligen rastrear su búsqueda en el mediocampo.