La exhibición de la Torre de Harry Maguire en la victoria 2-1 de Man Utd en Chelsea parece haber consolidado su lugar porque Ruben Amorim está buscando ganancias de competencia consecutivas por primera vez

De los cinco cambios de Ruben Amorin en la victoria 2-1 del Manchester United sobre Chelsea, el de Harry Maguire fue quizás el más curioso.

Maguire, recuperado en la alineación titular de United en la Premier League por primera vez esta temporada después de tres subproformas, fue reemplazado por Leny Yoro después de 70 minutos en Old Trafford.

United Baas Ruben Amorim no dio una razón específica para un cambio, pero dado el primer inicio de Maguire esta temporada, es seguro asumir que fue reemplazado para protegerlo contra lesiones.

Amorim a menudo ha hablado sobre los peligros que los jugadores se encuentran en los juegos cuando ingresan a la «zona roja» y son más susceptibles a las lesiones, por lo que aporta tantos cambios defensivos al juego.

Dado que Maguire era inmenso el sábado en el centro de la defensa de tres hombres de United, con Matthijs de Ligt y Luke Shaw impresionante a ambos lados, los del estadio estaban comprensiblemente sorprendidos por su retirada con más de 20 minutos más tiempo agregado.

Maguire fue enorme en la victoria por 2-1 de United sobre Chelsea, su primer inicio de la temporada de la Premier League (Imagen: AP)

Pero el pensamiento de Amorim al hacer el cambio fue claro para proteger a Maguire, quien ahora ciertamente consolidó su lugar en la primera opción del gerente del United, junto con De Ligt a su derecha y Shaw a la izquierda, después de su emocionante vista contra el Chelsea.

Yoro puede haber comenzado hasta el fin de semana con los cuatro partidos de la Premier League de United, pero estaba luchando en la derrota de Abchey 3-0 Derby en Manchester City en el último fin de semana, por lo que Maguire regresó a la alineación inicial.

La imponente exhibición de Maguire, complementada con las versiones igualmente tercas y disciplinadas de De Ligt y Shaw, hace que sea poco probable que Amorim quiera cambiar sus tres centros para el viaje del almuerzo del sábado a Brentford.

Un momento Maguire el sábado, cuando la deslumbrante lluvia cayó en una noche sucia, se detuvo casi tan grande como ambos goles de los United. Con cinco minutos para descansar, Maguire persiguió una pelota de 50-50 con Joao Pedro desde Chelsea y llegó por primera vez, deslizándose sobre el césped para dirigirla enfáticamente del juego y liberar el peligro.

El enfoque agresivo de Maguire fue compartido por Shaw, quien también impresionó la victoria del Chelsea en Old Trafford

La aprobación atrajo un enorme aplauso de los fanáticos del United, con el nivel de decibelio cuando Maguire volvió a pasar desde el césped y deliberadamente, pero sutilmente se sumergió en Pedro mientras corría para volver a su posición y enviar un mensaje claro al delantero del Chelsea con el que no tenía que ser sintonizado.

El permiso agresivo y el transporte de guerra dentro de Pedro mostraron la confianza de Maguire el sábado, algo que a veces luchó durante su turbulenta carrera de United de seis años, pero que ahora parece restaurado, lo que le permite producir su mejor forma.

El enfoque agresivo y dirigido de Maguire fue compartido por De Ligt y Shaw, donde el primero hizo una última eliminación esencial para bloquear una cruz con Chelsea empujando a un empate, el último hizo un equipo de recuperación igualmente importante en Andrey Santos para detener un escape peligroso.

Antes del juego del Chelsea, Maguire recibió una camisa enmarcada y fotos para marcar sus 250uno Performance para United, que llegó a la ciudad en la ciudad seis días antes con su aparición de reemplazo en la pérdida de la ciudad.

El hito subraya el valor duradero y la importancia de Maguire para United, a pesar de su estatus muy maligno fuera del club. Además de su confiabilidad defensiva, Maguire ha demostrado efectivamente en el otro lado del campo, por lo que se saquean 16 objetivos, incluidos seis en 89uno Minuto o posterior, tres de ellos ganadores y un ecualizador de jadeo final.

En un momento en que United necesita estabilidad, agresión y equilibrio en la parte posterior, el regreso de Maguire al lado y su regreso a su mejor impresionante no podría haber llegado a un mejor momento porque Amorim quiere ganar partidos de la Premier League consecutivos por primera vez desde el liderazgo.