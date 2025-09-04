Man Utd regresará de la ruptura internacional para ver a Man City en el Derby de Manchester en el Etihad.

Ruben Amorim representado en el Etihad la temporada pasada. (Imagen: Tom Jenkins)

Manchester United ha presentado una hoja de acuerdos para completar la firma de Senne Lammens.

La ventana de transferencia de verano se cerró el lunes a las 7 p.m. Para los clubes de la Premier League, pero se otorgaron dos horas adicionales a las partes que resumieron una hoja de acuerdos para completar los acuerdos tardíos.

Fuentes de United confirmaron que todo estaba en camino de firmar a Lammens, a pesar de la fecha límite que pasa. El club anunció formalmente la transferencia a las 10 p.m. Y los fanáticos se sintieron aliviados al ver entrar a un guardián.

Royal Amwerp tuvo que cobrar a Lammens debido a su situación financiera. United acordó un acuerdo de £ 18.2 millones, más complementos, para conseguir al portero y firmó un contrato de cinco años.

Lammens dijo: «Estoy extremadamente orgulloso de convertirme en miembro del Manchester United, es un verdadero sueño hecho realidad. En los últimos años ha sido un gran viaje, ahora ha terminado en un destino increíble y, con suerte, el comienzo de algo especial.

«Puedes sentir la atmósfera positiva que se hace aquí, y sé que puedo tener un impacto real en el club en los próximos años.

«No puedo esperar para conocer a mis compañeros de equipo y trabajar con Ruben y el cuerpo técnico. Este es el lugar perfecto para seguir desarrollándose, creciendo junto con este emocionante equipo y logrando mis objetivos profesionales».

El director de Voetbal Jason Wilcox agregó: «Senne es un excelente joven guardián con un gran potencial; estamos encantados de que haya elegido unirse al Manchester United después de un considerable interés de varios clubes».

La conversación sobre dónde encaja Lammens con la orden jerárquica del portero antes de su llegada oficial, porque tiene una gran oportunidad para reclamar el estado de primera elección en Old Trafford.

Altay Bayindir comenzó la temporada como la primera opción y ha cometido errores contra el Arsenal y Burnley. Andre Onana fue llamado de regreso al equipo titular contra Grimsby y él fue culpa por su segundo gol.

Ruben Amorim tiene un dilema sobre el cual comienza el portero después del descanso internacional contra el Manchester City. ¿Lanzará Lammens a las profundidades? ¿Continuará existiendo con Bayindir? ¿Puede Onana regresar?

Senne Lammens se ocupó de su mudanza a United el día de la fecha límite. (Imagen: Manchester United/Manchester United a través de Getty Images)

Se considerarán las tres opciones para el portero, pero todas son imperfectas. Lammens no está probado en la Premier League y lo comienza en el Derby de Manchester, uno de los partidos más vistos e investigados de la temporada, posiblemente puede prepararlo para fallar después de solo firmar para el club.

Si Lammens decepcionó sobre su debut contra City, experimentaría una difícil pelea desde el comienzo de su carrera en el United, por lo que Amorim puede querer protegerlo con una imagen a largo plazo en mente.

Por otro lado, el DromStart es para que cada nuevo firma de los United se desempeñe bien en el Derby de Manchester, y tal vez Lammens puede recoger la presión para brillar en Etihad.

Amorim tiene que decidir si Lammens puede cortarlo de inmediato. El bar es bajo para que Lammens impresione, dado lo pobres que han sido Bayindir y Onana y será difícil para él ser peor.

Sin embargo, hay claramente un elemento de riesgo en Lammens y Amorim sabe qué esperar con Bayindir y Onana, que puede ser suficiente para dar la escala a favor de la pareja.

United tiene tres guardianes senior, con la excepción de Tom Heaton, luchando por un lugar en el equipo, lo que aumenta la posibilidad de que Onana o Bayindir se vendan a una competencia cuya ventana aún está abierta (saudita -aarabia y Turquía).

La selección de Amorim para los primeros partidos de la temporada sugiere que Bayindir comenzará contra la ciudad si se pasa por alto a Lammens. Onana ha sido relegado desde el regreso de una lesión y parece haber perdido la confianza de Amorim.

Si se trata de una elección entre Bayindir y Lammens, este último debería obtener la torcedura para el Derby.