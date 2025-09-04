Manchester United también podría aterrizar a Antony en medio de las reclamaciones de la cláusula de Betis real

Last Manchester United Transfer News and Gossip con una actualización sobre el traslado de Antony a Real Betis por un acuerdo permanente

Antony dejó el Manchester United para convertirse en miembro del Real Betis (Imagen: ANP a través de Getty Images)

Surgió un informe de que el Manchester United podría estar preparado para una mayor ganancia financiera para cubrir el Tesoro después del cambio de transferencia de verano de Antony a Betis real.

Después de meses de especulación, el United brasileño dejó el día de transferencia de la transferencia para completar un movimiento permanente al atuendo de La Liga.

Antony pasó la segunda mitad de la temporada pasada en préstamo con Betis y estuvo fuertemente conectado este verano con un regreso al club español.

Después de un verano lleno de giros y vueltas sobre lo que puede suceder con respecto a su futuro, el extremo finalmente completó un paso permanente a Betis que puso fin a un decepcionante término unido unido.

El acuerdo en total vale € 25 millones (£ 21.6 millones) con un reembolso inicial de € 22 millones (£ 19 millones) más otros € 3 millones (£ 2.6 millones) en complementos. United también incluyó una cláusula del 50% en el acuerdo que United recibiría si Betis obtuviera una ganancia del acuerdo para Antony.

Un informe de España ha dado una idea del acuerdo en el que Antony United se va para unirse a Betis. ABC Sevilla se ha informado que Betis pagará 4,5 millones de euros al año a United sobre la duración del contrato de cuatro años que Antony ha firmado.

El artículo también afirma que United podría recibir más dinero de Betis gracias a una cláusula en el acuerdo. Betis aparentemente tendrá que pagar un adicional de € 500,000 (£ 434,000) a United si ganan un gran trofeo o califican para la Liga de Campeones en una de las temporadas en las que Antony está bajo contrato.

Es por eso que existe el potencial de que United reciba un adicional de € 2 millones (£ 1.7 millones) si esta cláusula se paga cada año. Luego costaría los costos de transferencia total de hasta 27 millones de euros (£ 23.4 millones) para el reembolso total de la transferencia, si el informe resulta correcto.

United publicó una declaración en la que la partida de Antony se confirmó el día de la fecha límite, que decía: «Manchester United y Real Betis han llegado a un acuerdo para la transferencia permanente de Antony, dependiendo del permiso internacional y el registro. El Brasil internacional ha sido destruido en el club, donde obtuvo la segunda parte de la temporada pasada en una lente.

«Ayudó a llegar a la final de la Liga de la Conferencia de la UEFA, con sede en Sevilla, y entregó cuatro goles y tres asistencias, aunque Chelsea levantó el trofeo en Wroclaw. Antony firmó para United de Ajax en el verano de 2022 y obtuvo un total de 96 actuaciones para el club, anotó.

«Se desempeñó bien en la última victoria de la Copa Carabao sobre Newcastle United que recibió un trofeo para el equipo de Erik Ten Hag y también formó parte del equipo que levantó la Copa FA de Emirates en la siguiente temporada y venció a Manchester City con 2-1 en Wembley en la final.

«La última salida del sudamericano para los Rojos se produjo en enero de este año, cuando apareció como reemplazo durante una derrota en la Premier League contra Brighton & Hove Albion en Old Trafford. Todos en el club quisieron desear que el club fuera buena suerte para el futuro».

