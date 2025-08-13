Manchester United sufre en la transferencia después de que las condiciones personales ‘acordaron’ como Harry Kane ‘Eyed’

Las últimas noticias sobre la transferencia del Manchester United antes de la apertura de la Premier League este fin de semana contra el Arsenal

Manchester United regresa a la promoción de la Premier League este fin de semana cuando dan la bienvenida al Arsenal en Old Trafford.

Después de un abrumador 17º lugar la temporada pasada, los Rojos saben que un comienzo fuerte es importante si quieren disfrutar de una mejor campaña esta vez.

Sin embargo, será otro lado unido que se encuentra en Old Trafford el domingo por la tarde, en el que Ruben Amorim agrega nuevas caras como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko a sus filas.

Pero ya lo sabías, ¿verdad?

Aquí, el Manchester Evening News Mira algunas noticias y transfiere rumores de que puede haber perdido en las últimas 24 horas.

United sufre el ‘golpe’ de Ganluigi Donnarumma alcanzado como un acuerdo

Según los informes, el Manchester City acordó las condiciones personales con el portero Gianluigi Donnarumma Paris Saint-Germain sobre un traslado a Etihad.

La International Italia de 26 años se asoció con un traslado a la Premier League después de ser considerado exceso contra los requisitos en el Parc des Princes con Luis Enrique.

United fue uno de los clubes de la Premier League que estaban más conectados con un movimiento para Donnarumma, aunque parece que Bitter Rivals City ahora está buscando un movimiento para el tapón de tiro.

La publicación francesa L’Equipe afirma que Donnarumma estaba conversando con United y City, pero es el último en llegar a un acuerdo sobre condiciones personales con el ex prodigio del AC Milan.

Los hombres dicen: Si los informes son ciertos y la ciudad ha evaluado un acuerdo con Donnarumma, sería un golpe amargado para United, porque aunque el Italia Internacional continúa distribuyendo la opinión, fue un pilar importante del lado del PSG que ganó el título de la Liga de Campeones y la Ligue 1 en el último período.

Su experiencia en ganar algunos de los trofeos más grandes del fútbol de clubes sería una adición bienvenida a Old Trafford para Amorim.

Monitores de Manchester United Harry Kane

Se dice que el Manchester United vigila al antiguo objetivo de Harry Kane.

El jugador de 32 años, que llegó al Bayern Munich desde el Tottenham Hotspur en 2023, tiene una cláusula de liberación en su contrato que entrará en juego en enero de 2026 y podría verlo dejar a los campeones de la Bundesliga por solo £ 56 millones.

Kane, quien ganó su primer gran trofeo a principios de esta temporada, tiene dos años sobre su acuerdo actual.

Los hombres dicen: Un cambio de regreso a la Premier League, y más específicamente, el Manchester United, podría ser una propuesta seductora para Kane, que es solo 47 goles en el récord de la Premier League de Alan Shearer.