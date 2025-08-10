Manchester United suelta sugerencias sobre la promoción permanente del primer equipo

Man Utd -El defensor Diego Leon llegó a Manchester este verano y fue presentado formalmente en Old Trafford el sábado.

Diego Leon fue presentado a los fanáticos el domingo. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

El firma de verano de Manchester United, Diego Leon, continúa entrenando con el primer equipo.

United acordó £ 3.3 millones, aumentó a £ 7 millones con complementos, con el Club Paraguay Cerro Poreno para firmar a Leon, que se evaluaría durante la temporada anterior antes de tomar una decisión durante sus próximos pasos.

Se consideraron las opciones para jugar durante los menores de 21 años o en préstamo, pero los indicadores actuales sugieren que Leon contribuirá al primer equipo del primer equipo de United esta temporada.

Leon causó una fuerte primera impresión en Carrington y recibió un equipo del primer equipo (30) para la apertura de la temporada amigable contra Leeds en Estocolmo. Ruben Amorim comenzó a Leon en ese amistoso y apareció actuaciones de reemplazo contra West Ham y Bournemouth en los Estados Unidos.

El joven de 18 años ha cambiado el número de escuadrón y los cambios al número 35, donde Benjamin Sesko heredaría su número anterior, pero eso no significa que Leon haya sido relegado.

Leon se introdujo formalmente en Old Trafford junto con Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Sesko para la Fiorentina amigable el sábado, lo que apunta aún más a un papel del primer equipo.

Fue un reemplazo no utilizado y se considera que ha entrenado con el primer equipo nuevamente el domingo, porque los jugadores que no estaban involucrados contra Fiorentina que fueron entrenados en Carrington al día siguiente.

Cuando Leon habló con periodistas en Paraguay antes de su llegada a Manchester, prometió «matarlo» en la pretemporada para impresionar a Amorim.

Leon también impresionó a sus compañeros de equipo y Patrick Dorgu lo elogió después de ser confrontado con Leeds en Estocolmo.

«Es el mejor jugador», dijo Dorgu. «Es un buen jugador, es bueno para todos. Todos tienen competencia en sus posiciones. Cada jugador tiene dos o tres jugadores en su posición. Ayudará al equipo aún más. Todos estarán fuertes, todos le darán al equipo al 100 por ciento».

Leon completó una médica para completar su mudanza de Cerro Toreno en enero, pero el acuerdo describió que se mudaría a Old Trafford en la ventana de transferencia de verano.

