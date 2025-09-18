Manchester United Star está progresando después de la ausencia de 222 días

El defensor de Man Utd, Lisandro Martínez, ha estado ausente desde que sufrió una grave lesión en la rodilla a principios de año.

El defensor de Man United, Lisandro Martínez, está progresando. (Imagen: @lisandromartinezzz)

Buenas noticias en el Manchester United: Lisandro Martínez continúa progresando en su recuperación de una lesión.

El miércoles, Martínez subió una foto de sí mismo que corrió sobre el césped en Carrington al lado del fisioterapeuta Unido Ibrahim Kerem.

El Manchester Evening News En julio, Martínez reveló bien en su recuperación de una lesión en la rodilla, lo que aumentó la posibilidad de un retorno a la acción a finales de este año.

La rodilla de Martínez asintió cuando cayó contra Crystal Palace a principios de febrero contra Crystal Palace, y se confirmó que había contraído su unión cruzada.

United continuará procesando a Martínez con cuidado si ingresa a las últimas etapas de rehabilitación y solo estará disponible nuevamente para la selección cuando el personal médico lo considere completamente en forma y listo.

La vista de Martínez que pasa a lo largo del césped en Carrington es un impulso, porque el siguiente paso regresa al entrenamiento completo del equipo. Las fuentes de United, sin embargo, han sido cautelosas para dar un período de tiempo en que Martínez estará disponible nuevamente, por lo que puede tomar un tiempo hasta que se convierta en miembro del grupo principal.

Se entiende que Martínez no regresará de repente y es un camino a seguir con su rehabilitación.

Martínez fue visto al final de la temporada pasada en un puñado de días de competencia. El jugador de 27 años se unió a las celebraciones después de vencer a Bilbao atlético en Old Trafford y llegó con el equipo, que llevaba un traje de Paul Smith Club, en el Estadio de San Mames para la final de la Europa League contra Tottenham.

El defensor también participó en la vuelta de aprecio a Old Trafford el último día de la temporada. Fue acompañado por su esposa y su recién nacido y fue visto saludando a los seguidores.

Martínez viajó a los Estados Unidos este verano para continuar su programa de rehabilitación alrededor del equipo, para que aún pudiera sentirse parte del grupo durante su recuperación.

El internacional de Argentina ha tenido el desafío de superar un puñado de lesiones durante su tiempo en Manchester y se le dará la tarea de tratar de ganar su papel inicial en el XI cuando finalmente regrese.

Martínez causó una lesión en la rodilla contra Palace a principios de este año (Imagen: Ed Sykes/Sportsphoto/Allstar a través de Getty Images)

Al final de la temporada pasada, Leny Yoro jugó en el lado izquierdo de Back -Three y ofreció un rendimiento fuerte. La sospecha era que Yoro continuaría este período en esa posición, pero fue transferido permanentemente a la derecha, elegido con Luke Shaw para comenzar por el otro lado.

Shaw fue malo con la derrota de Manchester Derby, lo que llevó a llamadas para eliminarlo del XI inicial y Martínez tiene una tarea más fácil de recuperar su papel ahora que está luchando contra Shaw.

Martínez volverá a la acción, pero si puede reproducir el tipo de forma que lo ha establecido como un favorito de los fanáticos, puede cerrar el papel de izquierda.

Shaw podría haberlo hecho mejor para cada uno de los objetivos del Manchester City. Había tenido un buen desempeño hasta esa competencia, pero la mayoría de ellos estarían de acuerdo en que Martínez encaja mejor con el papel.

Martínez es un centro de back natural y Shaw juega como un defensor central del lado de la ayuda. Era interesante que Amorim Shaw no considerara una opción seria para la devolución de izquierda.

La clave potencial en la creación es que Martínez todavía tiene que demostrar que sigue siendo el mismo jugador que ganó los corazones de los fanáticos en 2022/2023. Martínez fue excelente en su primera temporada, pero sufrió lesiones y no ha cerrado una serie de versiones constante similar.

Dicho esto, hubo un brillo positivo el invierno pasado con Martínez, quien mostró otro lado de su juego al contribuir con cuatro participación objetivo entre mediados de diciembre y enero.

El pase de Martínez para el ganador de Amad en el Etihad fue excepcional y su objetivo contra el Liverpool en Anfield fue un punto culminante diferente. United se ha perdido la proactividad de Martínez y su espíritu en el vestuario.

Los fanáticos del United estarán encantados de escuchar que Martínez está en el camino de regreso. Puede tomar un tiempo hasta que regrese, pero será un alivio si está disponible nuevamente.