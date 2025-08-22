Andre Onana vuelve a estar en forma para Man United después de que Altay Bayindir cometió un error en su derrota del día inaugural contra el Arsenal en Old Trafford.

El papel número uno de United no está claro

Manchester United no ha excluido por completo para firmar a un nuevo portero, pero no planea ingresar a una taza de número uno antes de la fecha límite de transferencia.

Los hombres revelaron en enero que United estaba buscando un nuevo guardián, pero que la posición no se consideró una prioridad este verano. United está conectado a Senne Lammens o Royal Amwerp.

United ha invertido más de £ 200 millones en el delantero Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, pero la culpa del arquero de respaldo Altay Bayindir en la apertura de la primera derrota de la Premier League contra el Arsenal ha alimentado más especulaciones para un portero para un portero.

Se considera que Onana regresa a Fulham el domingo, las fuentes bien ubicadas sugirieron que la confianza de Bayindir ‘mataría’.

El arquero Tom Heaton, de 39 años, firmó un nuevo contrato de un año con United en junio y la lesión en los isquiotibiales de Onana que lo gobernó del horario de prescripción de United también ha influido en ningún movimiento en el área.

United investigó la posibilidad de firmar a Emiliano Martínez en préstamo de Aston Villa, pero ha visto sugerencias de que podrían dar un paso para el paris de Gianluigi Donnarumma de Paris Saint-Germain.

Los hombres informaron en junio que se esperaba que Onana se quedara.

