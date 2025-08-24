Manchester United Stance on Bruno Fernandes Future en medio del último acoplamiento de transferencia saudita

Bruno Fernandes apuntó a un cambio a la Liga Pro Saudi a principios de verano y expuso su deseo de cumplir más «sueños» en Man United.

Fernandes ya rechazó a Hilal en mayo

Manchester United todavía espera que Bruno Fernandes permanezca en el club en medio de más especulaciones en torno a un traslado a la Liga Saudi Pro.

Fernandes rechazó una oferta de Al Hilal en mayo y desde entonces ha indicado que su intención de cumplir más «sueños» en United.

Las fuentes unidas se sorprenden por la repentina especulación de que Fernandes podría irse el 1 de septiembre antes de la disminución de la transferencia y es muy poco probable que Fernandes se vaya. Fernandes estará en United hasta 2027 y el club tiene la opción de un año adicional.

Fernandes, de 30 años, se unió a United desde Sporting Lisboa en enero de 2020 y ha ganado el jugador del año Sir Matt Busby del club cuatro veces.

El capitán internacional internacional de Portugal United a la Copa de la Liga y la Copa FA triunfa en 2023 y 2024, pero United perdió dos final de la Europa League con Fernandes en el XI inicial en 2021 y 2025, así como la final de la Copa FA de 2023.

Fernandes ha vuelto a caer en el centro del campo antes del comienzo de la temporada y continuará en sus segundos brazos de la Premier League en Fulham el domingo además de Casemiro.

United quiere reforzar su centro del campo para la fecha límite, pero tiene un precio de un movimiento para Brighton y el ejecutor de Hove Albion Carlos Baleba.

A Toby Collyer se le permitió unirse a West Bromwich Albion con un préstamo estacional, mientras que Manuel Ugarte, quien firmó el día de la fecha límite en agosto pasado, no obligó a regresar al lado de la temporada pasada.

Kobbie Mainoo también ha perdido su lugar en el XI inicial del entrenador del United Ruben Amorim y no se han hecho progresos en discusiones sobre un nuevo contrato.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.