Este otoño, el Manchester United tiene varios jugadores para la participación en las calificaciones de la Copa Mundial que debe ganar antes de que comience el torneo en América del Norte el próximo verano el próximo verano

Bryan Mbeumo se enfrentará este otoño con más partidos de alto riesgo que solo jugar para el Manchester United (Imagen: Matt West/Shutterstock)

Bryan Mbeumo se enfrenta a la perspectiva de jugar en jugadas de la Copa Mundial imprescindible este otoño, porque Camerún parece estar ganando su grupo y calificar automáticamente.

Los leones indomables estaban invictos durante su primera competencia, pero ahora han perdido su octavo de Cape Verde. Hella Verona Vooruit Dailon Livramento anotó el único gol del partido después de disparar a Andre Onana después de la primera expropiación de Carlos Baleba.

Camerún tiene cuatro puntos en la deriva de sus oponentes más recientes en el Grupo D, a pesar del hecho de que los derrotaron 4-1 en casa el verano pasado. Aunque también fue a Angola en casa en casa, Cape Verde ha ganado sus otras seis calificaciones.

Camerún, por otro lado, ha sido sacado tres veces, camino hacia Angola, Eswatini y Libia. Los dos últimos son los oponentes restantes de Cape Verde y la paliza de ambos aseguraría su lugar durante el torneo del próximo año en América del Norte.

Eso significaría que Camerún debería terminar como uno de los cuatro mejores lugares que itaneos que continuarán hasta la segunda ronda. Actualmente son quinto en la diferencia de goles, pero solo un punto separa el segundo y el séptimo.

Tienen que ganar suficientes puntos para llegar a la segunda ronda desde luminarias a Mauricio y en casa a Angola. Esto los soportaría a un desempate de cuatro equipos que consisten en una semifinal y posiblemente una final en noviembre.

Si avanzan nuevamente, Camerún tendría que ganar dos juegos más en marzo durante los play-off de la interconfederación si quieren calificar.

Tal situación estaría lejos de ser ideal para el entrenador en jefe Ruben Amorim del Manchester United. Mbeumo se enfrenta a la posibilidad de dos aperitivos durante catorce días durante el servicio internacional, en el que cada competencia sería una ganancia obligada para ellos.

También es efectivamente tres ventanas internacionales consecutivas, porque Camerún aún está lejos de ser seguro de más como uno de los mejores segundos. Eso a pesar del hecho de que la Copa Mundial se está extendiendo a 48 equipos.

