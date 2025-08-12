Manchester United revela un nuevo tercer kit para la temporada 2025/26 de la Premier League

Man United lanzó su tercer kit antes del inicio de la nueva campaña de la Premier League.

Manchester United ha lanzado su tercera camisa desde 2025/26. (Imagen: Manchester United Football Club.)

Manchester United ha presentado su nuevo tercer kit antes del inicio de la temporada 2025/26 de la Premier League.

La camisa es predominantemente negra con un acabado amarillo y azul. El recorte funciona alrededor del collar, en los hombros y en los puños de la manga.

Fue inspirado en el famoso kit de carreteras apoyado por United entre 1993 y 1995, incluso cuando el club ganó el doble por primera vez en 1993/94.

El logotipo de Snapdragon, al igual que en las camisas de la casa y la carretera que se revelaron a principios de este verano, está nuevamente en la parte delantera y en el medio de la camisa. Qualcomm Technologies tiene un acuerdo patrocinador de £ 60 millones por temporada con el club y tuvo su marca Snapdragon en el frente de las camisas para el primer período anterior.

La camisa también tiene el icónico logotipo de Trefoil de Adidas en Geel y United Crest está en un escudo.

El diseño es uno de los kits más legendarios en la historia del club y se centra en los detalles, de la sustancia basada diabólica desarrollada para el auténtico collar y collar de tripulación plano. Después de la famosa reintroducción de la temporada pasada del logotipo de Adidas Trefoil en su tercera camisa, United dijo: «El regreso honra el legado histórico del logotipo en el deporte y reconoce el creciente papel de la moda en el juego de hoy».

Los jugadores de United hicieron el nuevo kit de carreteras en sus dos primeros para la temporada del verano antes de que llevaban su nueva franja en casa para la victoria sobre Bournemouth y los empates contra Everton y Fiorentina.

United todavía tiene que confirmar cuándo llevará la nueva tercera tira por primera vez.

Tercera camisa 2025/26 de Man United £ 85 Fanáticos Consigue la camisa aquí Manchester United ha presentado su nuevo tercer kit para la temporada 2025/26.

