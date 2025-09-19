Manchester United recibe veredicto de Sack de Ruben Amorim: «No cambies sus caminos»

Man Utd está jugando Chelsea en la Premier League este fin de semana y Ruben Amorim tiene que asegurar un resultado positivo.

Shearer compartió sus pensamientos. (Imagen: Betfair)

Alan Shearer cree que Ruben Amorim podría «morir en su espada» en el Manchester United.

United fue golpeado por 3-0 el fin de semana pasado por Manchester City, con Amorim ahora tiene el peor porcentaje de victorias de un gerente permanente de United desde la Segunda Guerra Mundial.

Amorim dijo: «Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si no, tienes que cambiar al hombre. Creo en mi camino y jugaré mi camino hasta que quiera cambiar».

El entrenador en jefe de United ha sobrevaluado el peor comienzo de United en 33 años con una temporada de la Premier League y tiene que asegurar resultados positivos.

Los Rojos dan la bienvenida al Chelsea a Old Trafford el sábado y tienen que recuperarse después de la derrota del Derby.

Hablando con Betfair, Shearer compartió sus pensamientos sobre la situación y predijo que Amorim podría ser rellenado debido a su terquedad. «Eran hombres contra niños en el Etihad el fin de semana pasado», dijo.

«Estaban a kilómetros de distancia en términos de habilidades, sistema, postura y lo que quieres llamar más, a pesar de lo que Man United pasó en el verano.

«No creo que puedan permitirse ser derrotados nuevamente este fin de semana. Si lo fueron, debes temer lo que sucederá para el gerente.

«Algo debe mejorar rápidamente. Man United no puede demorarse en el 14/15/16 en la Premier League. Hasta ahora no ha habido mejoras y eso no puede continuar con lo que han gastado.

«Debe haber algo que los ponga en marcha y si eso no sucede rápidamente, todos conocen las reglas cuando se trata de la gestión del fútbol».

Shearer continuó: «Es con el gerente y los jugadores, pero creo que hay mucho en el sistema y, a pesar de lo que dice el gerente, no cambiará sus formas, se adherirá a ese sistema.

«Él morirá en su espada o obtendrá el éxito que necesita. En este momento se ve realmente negativo, y no creo que muchos de esos jugadores sean adecuados para el sistema.

«Amorim sabe, él cree, y él mantendrá o perderá su trabajo. Es un fin de semana muy interesante y un lugar donde no puede dar un golpe como el fin de semana pasado».

United estaba sin Matheus Cunha, Mason Mount y Diogo Dalot debido a lesiones contra la ciudad. Amorim habla en una conferencia de prensa el viernes por la tarde y ofrece una actualización de noticias del equipo.

